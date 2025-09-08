「制コレ22」グランプリ・蓬莱舞、白い柔肌＆抜群のプロポーションあらわ “現役JKグラドル”→オトナに成長
グラビアアイドルで俳優の蓬莱舞（19）が8日、デジタル限定写真集『無口なヴィーナス』をリリースした。
【別カット】ソファに寝そべり美ボディを披露した蓬莱舞
蓬莱は、2006年1月17日生まれ、2022年に「制コレ22」でグランプリを受賞。以降、各誌グラビアを席巻する一方、『外道の歌』(DMM TV)、『MADDER その事件、ワタシが犯人です』(カンテレ、フジテレビ)、『死ぬほど愛して』(ABEMA)に出演するなど、俳優としても活動中。
“現役JKグラドル”として鮮烈なデビューを飾った蓬莱も19歳になり、かわいらしさの中にも時折美しさをのぞかせるように。今作はそんな彼女の“美”を追求し、自然体でありながらも美しいオトナな姿を収めている。白い柔肌、抜群のプロポーションが際立つ作品に仕上がっている。
■蓬莱舞コメント
今回は今までで1番大人っぽく撮って頂きました。赤や青、ピンク、黒などいろいろな色の衣装で撮影したのでそれぞれ違った表情や世界観を楽しんで頂けたらうれしいです。今作は美を追求したということで今までと違う成長した姿を見て頂けますように。皆さん是非ご覧下さい。
