【映像】土屋アンナの母が手術ができない理由&髪を剃り上げた姿

9月5日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#1が放送スタート。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは高橋真麻。

密着したのは土屋アンナ（41）の母・眞弓さん（67）。マネージャーとしてアンナに寄り添い続けていたが、昨年6月、すい臓がんで1年半の余命宣告を受けた。

治療のために緊急入院した眞弓さんは、がんの影響で胃に溜まってしまった3リットルの液体を5日間飲まず食わずで吸い出した。続いて抗がん剤治療がスタート。注射針が体質に合わないため、現在は「ポート」という医療機器を胸に埋め込み抗がん剤を投与している。

余命宣告から1年、今も抗がん剤治療を続けている眞弓さん。この日は自ら車を運転して抗がん剤治療へ向かった。

がん発覚時に約5cmあった腫瘍は約3cmまで縮小。経過は一見順調だが、「ちょっと切ればできるんじゃないか、と素人は思うんですけど、切れない」と手術を受けられない問題があった。

医師は「（がんが）大動脈という非常に大切な動脈に接している」と説明。時間はかかるが、じっくりと抗がん剤治療を続ける方針という。

副作用で髪が抜け、体重は1年で13kg減。さまざまな副作用に苦しみながらも、眞弓さんは前向きに闘病を続けている。