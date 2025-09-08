ポルノグラフィティ、新曲「THE REVO」ジャケ写は“風見鶏”モチーフ＆TikTok先行配信スタート
ポルノグラフィティの新曲「THE REVO」のジャケット写真が公開された。同作は、10月4日より放送がスタートするテレビアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』のオープニングテーマに起用されている。
【写真】爽やかな雰囲気をまとうポルノグラフィティ新アーティスト写真
同グループは、2016年放送の第1期でもオープニングテーマ「THE DAY」を担当。約9年ぶりとなる今回の楽曲には、「キャラクターたちとファン、視聴者の背中を押せるように」という思いが込められている。メロディはシンプルながらも内なる熱を感じさせる仕上がりで、「脳内の革命」というテーマの歌詞が印象的な楽曲となっている。
解禁されたジャケット写真は、逆風の中で最も美しく機能する風見鶏をモチーフにしたアートワーク。風に抗わず、流されず、自らの方角を指し続ける強さが表現されている。アニメ盤のジャケットは後日発表予定。
また、楽曲の一部がTikTokにて先行で配信中。10月4日のフル先行配信に続き、11月19日にはCDパッケージもリリースされる。なお、同曲の制作舞台裏を収めた映像特典やフォトブックを収録した初回生産限定盤のほか、アニメ映像を特典とする期間生産限定盤（アニメ盤）など複数形態で展開される。
【写真】爽やかな雰囲気をまとうポルノグラフィティ新アーティスト写真
同グループは、2016年放送の第1期でもオープニングテーマ「THE DAY」を担当。約9年ぶりとなる今回の楽曲には、「キャラクターたちとファン、視聴者の背中を押せるように」という思いが込められている。メロディはシンプルながらも内なる熱を感じさせる仕上がりで、「脳内の革命」というテーマの歌詞が印象的な楽曲となっている。
また、楽曲の一部がTikTokにて先行で配信中。10月4日のフル先行配信に続き、11月19日にはCDパッケージもリリースされる。なお、同曲の制作舞台裏を収めた映像特典やフォトブックを収録した初回生産限定盤のほか、アニメ映像を特典とする期間生産限定盤（アニメ盤）など複数形態で展開される。