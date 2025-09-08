◇プロ野球セ・リーグ 阪神 2-0 広島(7日、甲子園球場)

阪神が本拠地・甲子園球場で2年ぶり7回目となるリーグ優勝を達成。この9回には、岩崎優投手が人柄があふれる演出をみせました。

2点リードの9回、優勝を決める大役を託された岩崎投手は、登場曲を藤川球児監督が現役時代に使用していたリンドバーグの「every little thing every precious thing」に変更して登板。

岩崎投手は2年前に優勝を決めた試合では、その年に病気で亡くなった同期入団の横田慎太郎さんが使っていた、ゆずの「栄光の架橋」を使用して登板。2年前は亡き同期へ、今回は指揮官への思いを込め、マウンドに上がりました。

場内インタビューでは、藤川監督はこの演出について、「後ろで隠れていました」と笑顔。「現役の時がもう5年ほど前になるんですが、今と全く違う考え方だった。ただまだ5年前で、現役でともにプレーした選手たちがいるので、時に選手のような気持ちに戻りそうになるんですけど、それをグッとこらえてですね。この仕事を務めていたので、本当にとにかく選手たちに助けられました」と感謝を込めました。