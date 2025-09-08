テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は８日、石破茂首相が７日午後６時から記者会見し、自民党総裁を辞すると発表したことを報じた。

東京・千代田区永田町の自民党本部前、国会記者会館からの生中継をまじえて大きく取り上げた辞意表明。石破首相の会見での言葉もボードを使用しながら、詳細に伝えた。

スタジオには政治ジャーナリストの田崎史郎氏が生出演。“ポスト石破”候補として高市早苗前経済安保担当大臣（６４）、小泉進次郎農水大臣（４４）、林芳正官房長官（６４）、小林鷹之元経済安保担当大臣（５０）、茂木敏充前幹事長（６９）と５人の名前を挙げた。

田崎氏は「この中で確実に推薦人２０人を集められるのは３人」ときっぱり。「それは小泉さんと林さんと茂木さんです」と語った。

「保守系の高市さん、小林さんはまず推薦人２０人を集められるかというところで苦労されるのではないか」と予想。これに司会の羽鳥アナウンサーが「（前回の推薦人が）みんな選挙で落ちちゃってますものね」とぽつり。田崎氏は「高市さんの場合推薦人の８〜９人が落ちちゃっている。だからまず推薦人を集められるかというハードルがある」と語った。

さらに「この中で誰が軸になるかというと、やはり（小泉）進次郎さんになる可能性が高いと思っています」と私見を述べた。