自民党の石破茂総理が７日、辞任を表明した。選挙３連敗などから、党内では石破降ろしの風が吹き荒れる中、参院選敗北から１カ月半、ついに石破総理が決断した。会見後、石破総理はＸを更新したが、８日午前９時現在、２万件超のコメントが殺到している。

石破総理は辞任を決意し、異例の日曜日の辞任表明会見を行った。「まだやりとげなければならないことがあるという思いもあるが身を退くという苦渋の決断をした」「党内に決定的な分断を生みかねないと考えた。それは決して私の本意とするところではない」などと言い、「米国関税措置に関する交渉に１つの区切りが付いた今こそがそのしかるべきタイミング」と関税交渉の区切りが辞任のタイミングだと説明していた。

会見後、石破総理はＸで「本日、自由民主党総裁の職を辞することといたしました」と投稿。会見の様子の写真をアップした。

会見から一夜明け、この投稿には２万１０００件を超えるコメントが殺到（８日午前９時現在）。「おつかれさまでした」「素直に残念と思います」「無念です」と労う声がある一方、「もっと早くに決断してほしかった」「待ちくたびれたぞ」「おそっ！」「判断遅すぎ！」「しがみつきすぎ」など批判的な声も殺到し、コメント欄は大荒れの様相を呈している。