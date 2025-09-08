¡Ú¿´Íý³Ø¡Û³Ú´ÑÅª¤¹¤®¤ë¿Í¤ÏÅØÎÏ¤¬Â³¤«¤Ê¤¤¡£¤Ç¤Ï¡ÖÅØÎÏ¤¬Â³¤¯¿Í¡×¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¡©
»Å»ö¤âÊÙ¶¯¤â¡¢¤ä¤ëµ¤¤Ï¤¢¤ë¤Î¤ËÀè±ä¤Ð¤·¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Êú¤¨¤ë¤³¤ÎÇº¤ß¤Ë¡¢¿´Íý³Ø¤Î»ëÅÀ¤«¤éÅú¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¿·´©¡Ø¤¹¤°¤ä¤ë¿Í¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¨¡¨¡¿´Íý³Ø¤ÇÀè±ä¤Ð¤·¤ò¤Ê¤¯¤¹¡Ù¤À¡£Ãø¼Ô¤Ï¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸¦µæ¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëÃÞÇÈÂç³Ø¿Í´Ö·Ï¶µ¼ø¡¦³°»³Èþ¼ù»á¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤ËËÜ½ñ¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¿´Íý³Ø¤ÎºÇ¿·ÃÎ¸«¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Á°²ó¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡½¡½¡Ö¿´ÅªÂÐÈæ¡×¤ÇÀè±ä¤Ð¤·ÊÊ¤ò²ò¾Ã
¡¡¤ä¤ë¤³¤È¤òÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤Ç¤â¡¢ÌÜÉ¸¤Î»ý¤ÁÊý¤ò¹©É×¤¹¤ì¤Ð¡¢¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡1¤Ä¤ÎÍ¸ú¤ÊÊýË¡¤¬¡¢¡ÖÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤¿ÍýÁÛ¤Î¼«Ê¬¡×¤ò¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¡¢¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤·¤Æ»×¤¤ÉÁ¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢Ä¹´üÅª¤Çº¤Æñ¤ÊÌÜÉ¸¤Ë¼è¤êÁÈ¤àºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÍýÁÛ¤ò»×¤¤ÉÁ¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¿´ÅªÂÐÈæ¡×¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÆÃ¤ËÌòÎ©¤Ä¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿´ÅªÂÐÈæ¤È¤Ï¡¢¡ÖÍýÁÛ¤Î¾õÂÖ¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤òË¸¤²¤ë¸½¼ÂÅª¤Ê¾ã³²¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¡×¼êË¡¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿´ÅªÂÐÈæ¡×¤Î¸ú²Ì¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤¿¤³¤³¤Ç¡¢»ä¤¬¹Ô¤Ã¤¿¼Â¸³¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢Âç³ØÀ¸Ìó1,000Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢»²²Ã¼Ô¤Ë¡¢¡Ö¤³¤Î1Ç¯´Ö¤ÇÃ£À®¤·¤¿¤¤½ÅÍ×¤Ê³Ø¶ÈÌÜÉ¸¡×¤ò1¤Äµó¤²¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡ÖTOEIC¤Ç800ÅÀ¤ò¤È¤ë¡×¡¢¡ÖGPA¤ò3.5°Ê¾å¤Ë¤¹¤ë¡×¡¢¡ÖÌµ»ö¤ËÂ´¶È¤¹¤ë¡×¡¢¡Ö¹ñ²È»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ë¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é¡¢µó¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤¬¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö1¡×¤ÏÃ£À®¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤¡¢¡Ö7¡×¤ÏÃ£À®¤Ç¤¤ë¸«¹þ¤ß¤¬Èó¾ï¤Ë¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Ã£À®¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤¬¹â¤¤ÌÜÉ¸¤ò¡Ö´ÊÃ±¤ÊÌÜÉ¸¡×¡¢Ã£À®¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤¬Äã¤¤ÌÜÉ¸¤ò¡Öº¤Æñ¤ÊÌÜÉ¸¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤ò¼¡¤Î3¤Ä¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê·ë²Ì¤òÁÛÁü¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×
¡¡¢ªÌÜÉ¸¤¬Ã£À®¤Ç¤¤¿¾ì¹ç¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê·ë²Ì¤ò2¤Äµó¤²¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¢¾ã³²¤òÁÛÁü¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×
¡¡¢ªÌÜÉ¸Ã£À®¤Î¾ã³²¤È¤Ê¤ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÍ×°ø¤ò2¤Äµó¤²¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£¿´ÅªÂÐÈæ¥°¥ë¡¼¥×
¡¡¢ª¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê·ë²Ì¤È¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÍ×°ø¤ò1¤Ä¤º¤Äµó¤²¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤¢¤ë¿Í¤ÎÌÜÉ¸¤¬¡Ö¹ñ²È»ñ³Ê¤Î»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ë¡×¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤¿¾ì¹ç¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê·ë²Ì¤È¤Ï¡¢¡Ö»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤ò¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ä¼þ¤ê¤¬´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¡×¤ä¡Ö»ñ³Ê¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¿¦¶È¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡×¤Ê¤É¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡Ê¤â¤Á¤í¤ó¡¢»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ëÆâÍÆ¤Ï¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
¡¡µÕ¤Ë¡¢¡ÖÍ¶ÏÇ¤ËÉé¤±¤Æ¡¢»î¸³ÊÙ¶¯¤ò¤µ¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡×¤ä¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤¬Ë»¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡×¤¬¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¤³¤ì¤â¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»²²Ã¼Ô¤ò3¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤±¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ò·ï¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ÆâÍÆ¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¸å¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ë¡¢Àè¤Ëµó¤²¤¿ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê·×²è¤ò¹¥¤¤Ê¤À¤±µó¤²¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤ÎÄøÅÙ¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤«¤ò¿Ò¤Í¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö1¡×¤ÏÁ´¤¯¼Â¹Ô¤·¤Ê¤¤¡¢¡Ö6¡×¤ÏÀäÂÐ¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ç¤¹¡£
Ä¹´üÅª¤Çº¤Æñ¤ÊÌÜÉ¸¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿´ÅªÂÐÈæ¡×¤¬Í¸ú¤À
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¼Â¸³¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£·ë²Ì¤ò¼¡¤Î¥°¥é¥Õ¤Ë¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½Ä¼´¤Ï¡¢ÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¸þ¤±¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ê·×²è¤ò¼Â¹Ô¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÄøÅÙ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ôÃÍ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢·×²è¤ò¼Â¹Ô¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë°Õ¿Þ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡²£¼´¤Ï¡¢±¦¤¬´ÊÃ±¤ÊÌÜÉ¸¤Î¾ì¹ç¡¢º¸¤¬º¤Æñ¤ÊÌÜÉ¸¤Î¾ì¹ç¤Î·ë²Ì¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢ÌÜÉ¸¤¬Èæ³ÓÅª´ÊÃ±¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡Ê±¦Â¦¤Î¥°¥é¥Õ¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê·ë²Ì¤òÁÛÁü¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡¢¢¾ã³²¤òÁÛÁü¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤ä£¿´ÅªÂÐÈæ¥°¥ë¡¼¥×¤è¤ê¤â¡¢ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê·×²è¤ò¼Â¹Ô¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÄøÅÙ¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¼Â¸³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢´ÊÃ±¤ÊÌÜÉ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê»Ñ¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢ÌÜÉ¸ÄÉµá¤ËÂÐ¤¹¤ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢»²²Ã¼Ô¤¬Ã£À®¤·¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÜÉ¸¤¬º¤Æñ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢·ë²Ì¤¬°Û¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡º£ÅÙ¤Ïº¸Â¦¤Î¥°¥é¥Õ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡º¤Æñ¤ÊÌÜÉ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢£¿´ÅªÂÐÈæ¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡¢¡¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê·ë²Ì¤òÁÛÁü¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤ä¢¾ã³²¤òÁÛÁü¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤è¤ê¤â¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê·×²è¤ò¼Â¹Ô¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë°Õ¿Þ¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ï¡¢ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê·×²è¤ò¹¥¤¤Ê¤À¤±µó¤²¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»²²Ã¼Ô¤¬½ñ¤¤¤¿·×²è¤Î¿ô¤ò»ØÉ¸¤È¤·¤¿»þ¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Î·ë²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢º¤Æñ¤ÊÌÜÉ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢£¿´ÅªÂÐÈæ¥°¥ë¡¼¥×¤Î»²²Ã¼Ô¤¬Â¾¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î»²²Ã¼Ô¤è¤ê¤â¡¢ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê·×²è¤ò¿ôÂ¿¤¯µó¤²¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÌÜÉ¸¤ÎÆñ°×ÅÙ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¹Í¤¨Êý¤òÊÑ¤¨¤ë
¡¡ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ã³²¤¬ÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢º¤Æñ¤ÊÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ã³²¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡¡¿´ÅªÂÐÈæ¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤·¤¿¾ã³²¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤ò¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Èæ³ÓÅª´ÊÃ±¤ÊÌÜÉ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤¿¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê»Ñ¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¸ú²ÌÅª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Ã£À®¤·¤¿¤¤ÌÜÉ¸¤¬º¤Æñ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ã³²¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
※本稿は、『すぐやる人の頭の中――心理学で先延ばしをなくす』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。