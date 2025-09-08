石破総理の辞任表明を受けて行われた臨時役員会を終えた森山裕幹事長が8日、総裁選のスケジュールや論点について語った。

【映像】森山幹事長が臨時役員会後に会見

森山幹事長は会見で石破総理が語った言葉として「この度、自由民主党総裁の職を辞することとしました。選挙の責任を取らなければならないが、“しかるべき時期”に決断するということを申し上げており、昨日の会見でも申し上げましたが、大変厳しい日米関税交渉に目処がつくのが“しかるべき時期”だと思っていたが、交渉している時に“この政権が終わる”などと申すと交渉にならないので申し上げられなかった。いろいろと皆様方にはご心配をおかけし、全て私の責任である。お詫びと感謝を申し上げる。したがって、党則6条4項に基づく臨時総裁選の要求の手続きを中止をし、党則6条2項に基づく臨時総裁選の手続きを進めていただきたい。新総裁が選ばれるまでの間、国民の皆様方に対して果たすべき責任を確実に果たしていき、新総裁・総理に託したいと思う。この間、辞表・進退伺いをお出しになった方がいらっしゃるが、このような事情なので、新しい役員になるまでの間、引き続きその職を務めていただきたい」と読み上げた。

記者から総裁選のスケジュールについて聞かれると「今後、総裁選管理委員会で議論がなされ、決定をしていくものと承知している。できるだけ早く選挙管理委員会で議論をしていただけるように、どういう形でやるのかということは、明日の総務会にお諮りをしてご理解をいただくスケジュールで対応したいと思っている」と答えた。

総裁選の論点については「自由民主党は地域に根差した国民政党だ。いかにして国民に寄り添い、暮らしの安心を確実に届けることができるのか、そうした立党の原点に立ち返った議論がなされることを期待している。また、外交についも非常に難しい時を迎えているので、いろいろな角度から議論することが国民の皆さんの理解を得るために必要なことでないかと思う」と述べた。

石破総理は次の総裁選には出馬しない考え。党幹部は、党員投票も含めたフルスペックで総裁選を行う場合は、最短で10月上旬になるとの見通しを示していて、「ポスト石破」にむけた動きが本格化する。

（ABEMA NEWS）