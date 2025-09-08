楽天ブックスは、BANDAI SPIRITSから発売中の可動フィギュア「S.H.Figuarts 坂本太郎」を参考価格から20％オフの7,841円で販売している。

本商品は、TVアニメ「SAKAMOTO DAYS」より、伝説の殺し屋「坂本太郎」をS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。交換用表情パーツとして、通常顔のほか、「怒り顔」、「落ち込み顔」、「眼鏡割れ顔」の3種が付属する。また、「掌底」、「ペン持ち手」、「銃」なども同梱する。全高は約165mm。

【セット内容】

・本体

・交換用手首パーツ左2種右4種

・交換用表情パーツ3種

・銃

エプロンには軟質かつ薄手のPVC素材を採用。よりアクロバティックなアクションが可能になっている

表情パーツを交換することで、目の前に怒った葵さんの姿がみえてきそうな、情けない「坂本太郎」も楽しめる

(C)鈴木祐斗／集英社・SAKAMOTO DAYS製作委員会