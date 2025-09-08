ペコちゃんmilkyドーナツ1周年！秋限定ドーナツと特典が登場♡

不二家のドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」が2025年9月13日（土）で1周年を迎えます♡北海道産練乳を使用したふんわり生地の「milkyドーナツ」や、季節限定の「鹿児島県産安納芋クリームドーナツ」など、プレーン199円～、クリーム212円～の人気商品が揃い、1周年祭では限定グッズのプレゼントも実施します♪

1周年祭で楽しめる限定特典

2025年9月12日（金）より、ペコちゃんmilkyドーナツ全店で「1周年祭」を開催！

税込1,500円以上のお買い上げで先着順にバンブーファイバー配合マグカップ、商品1点以上で「1周年ステッカー」をプレゼント♡

数量限定なので、お早めの来店がおすすめです。

秋限定フレーバー「安納芋」が登場

人気の「milkyクリームドーナツ」に、季節限定フレーバーとして鹿児島県産安納芋クリームが新登場♪

ふわもち生地に軽やかなミルキークリームを詰め、秋らしいほっこり味わいを楽しめます。価格は税込212円で、全店で2025年9月5日（金）より販売開始です。

戸塚モディ店オープン＆福袋企画

2025年9月5日（金）に戸塚駅直結の「戸塚モディ店」がオープン！

開店記念として、福袋「Happy Bag」税込2,777円を数量限定で販売。トートバッグやオリジナルグッズ、ドーナツ引換券付きでお得感満載です♡

店内商品税込1,000円以上購入でステッカーもプレゼント。

ペコちゃんドーナツで笑顔いっぱいのひとときを♡



ふわっと軽い米油使用の「milkyドーナツ」や、季節限定クリームドーナツ、秋の味覚を楽しめる1周年祭は、ギフトにも自分へのご褒美にもぴったり♡

限定マグカップやステッカーは数量限定ですので、お近くの店舗でぜひチェックしてください♪お友達や家族とシェアして楽しむのもおすすめです。

毎日頑張っている自分へのご褒美にもいいかもしれませんね。