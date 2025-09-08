石破首相が7日午後6時から会見を開き、自民党総裁を辞任することを正式に表明しました。総裁選の意思表明を目前にしての辞任を決断した背景、そして“ポスト石破”候補の動きについて、日本テレビの井上幸昌政治部長が解説します。【真相報道バンキシャ！】

◇◇◇

桝 太一 キャスター

「石破総理の辞任会見、苦渋の決断で、心残りという言葉もありましたが、まずこのタイミングで、辞任決断に向けた動きはどういうものがあったんでしょうか」

井上 幸昌 政治部長 元ワシントン支局長 第一次トランプ政権を取材

「石破総理は会見では、日米の関税交渉が一区切りついたから、という説明を重ねて強調していました」

「ただ、臨時総裁選の動きが本格化して、8日、結果が出るというところでした。5日の時点で、過半数の172を超える勢いというのが、私どもの取材でも確認できていましたし、石破総理自身も『過半数に達しそうですね』と周辺に語っていました」

井上政治部長

「この週末も夜遅くまで、石破総理が辞めるのではないか、本当に衆院を解散するのでは、など情報が駆けまわりまして、私どもも確認に追われていました」

「石破総理も会見で『解散を検討していたことを否定しない』と述べていましたが、周辺にも『総裁選をやるくらいだったら、総選挙で国民の意見を聞いた方がすっきりする』と話していました」

「ただ6日夜、小泉農水大臣、菅前総理が官邸に入り、どうやら説得をした模様で、『進退を判断したほうがよい』と辞任を求めたとみられています」

桝キャスター

「これで新総裁を選ぶ手続きに、今後はどのような動きになっていくのでしょうか？」

井上政治部長

「臨時総裁選はもうこれで止まりました。8日以降、後任を選ぶ総裁選の日程、スケジュールが進んでいきます」

「どのように進めるのか、総理は“政治空白”を生んでいないと強調していましたが、やはり50日、政治がまともに機能していないと言えると思う」

「総裁選を行う方法が2つ。『簡易型』は国会議員と各県の代表3票で、少ない人数で選ぶ「簡易型」か、通常行われている『フルスペック型』で、党員の意見も聞く、自民党議員の全員が投票する」

「ただフルスペックを行った場合、1か月ほどかかるとみられています」

「簡易型ですと10日ほどでできる。“政治空白”をどれほど許容するのか、1つのポイントになっています。日程としては、10月4日という日程も浮上しています。このあと1か月弱の間、政治空白をどう考えるのかというところが問われることになります」

桝キャスター

「気になるのが“ポスト石破”ですが、動きもすでに始まっているんでしょうか」

井上政治部長

「そうですね。すでに会合をもとうという動きも始まっています。主な“ポスト石破”は、高市経済安保大臣、小泉農水大臣、林官房長官、小林元経済安保大臣、茂木前幹事長。いずれも2024年の総裁選に出馬された方々が想定されています」

「まだどういった情勢になるかを読むのは早いが、複数の自民党議員から前回の総裁選で2位と3位だった『高市さんと小泉さんが軸となる戦いになるだろう』と声も上がっています」

「高市さんもすでにやる気をみせていますし、小泉さんも陣営の幹部は『やる気十分だ』といった話しも出ています」

「小泉さんを支える議員の1人は『前回の総裁選では負けたが、コメ対策で成果をあげた。実力も認められ、党内で支持は広がるのではないか』と自信を示す声も出ています」

桝キャスター

「井上さん、次の総裁選で問われることは何でしょうか？」

井上政治部長

「とにかく安定した政権基盤を作れるリーダーは誰なんだ、ということが問われます」

「国際情勢もかなり緊迫しています。社会保障や物価高など国民が抱える不満とか不安に、真正面から向き合える人、政権の基盤を作れるリーダーは誰なんだ、リーダーシップを発揮できる人は誰なんだ、ということが問われる総裁選。論争を期待したいと思います」

（2025年9月7日放送『真相報道バンキシャ！』より）