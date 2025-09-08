【スタバ新作】「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」を実食。さつまいもとほうじ茶の相性は…？
9月3日、スターバックスから秋の新作ティーラテが新登場。
秋の味覚の代表的なイメージのひとつとも言える「焼き芋」のビバレッジは、2024年の9月にも「焼き芋 香ばしカラメル フラペチーノ」が期間限定で発売されましたが、今年の「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」はどのような味わいなのでしょうか。
ラテというとコーヒー風味を想像してしまいがちですが、今回のビバレッジは「ほうじ茶」のラテ。ねっとりと自然な甘みがあふれる焼き芋と、すっきりとした苦みがおいしいほうじ茶がベストコンビネーションであることは間違いありません。
まずはトップにのったムースをスプーンですくってひと口。ふわっと軽い泡のような食感ながら、焼き芋の風味と甘みがしっかりと感じられます。中間層のほうじ茶ラテはほのかな苦みが焼き芋の甘さと調和し、飲みやすく品の良い味わい。そして最下層には、焼き芋の食感を楽しむことができる、さつまいもチャンクソースが入っていました。
中間層の氷をかき分けてソースの中にあるさつまいもの実をすくって食べてみると、小ぶりながらしっかりとした歯ざわりがあり、どこかほっとするような味わいです。全体を混ぜると、よりさつまいもの甘さが増し、スイートポテトを食べているような気分になりました。
せっかくなのでサイドメニューも秋の新作で統一したい人におすすめなのが「スイートポテト マラサダ」。
「マラサダ」は揚げドーナツのようなイメージでちょっとしつこいかな……と思っていたのですが、食べてみると全く違う印象。生地部分はふんわりと軽く、油っぽさは全くありませんでした。
中に入った焼き芋ペースト餡がとろりと滑らかで、軽めの生地とマッチ。「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」との相性がピッタリのサイドスイーツでした。
皆さんもひと足早く、秋の新作を楽しんでみては？
DATA
「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」TALL・アイスのみ
店内利用の場合 640円
持ち帰りの場合 628円
販売期間：2025年9月3日〜
「スイートポテト マラサダ」
店内利用の場合 320円
持ち帰りの場合 314円
(文:栗原 なお)
