サンリオを実写化したら「ポチャッコ」を演じてほしい俳優ランキング！ 「千葉雄大」を抑えた1位は？
2023年、サンリオのキャラクター「ぼさにまる」がサンリオ初となる完全実写ドラマとなり、上白石萌音さんが主人公・さくら役を務めました。もし、ほかのサンリオキャラクターも実写化されるとしたら、どの俳優に演じてほしいですか？
All About ニュース編集部は8月18〜19日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「サンリオキャラクターの実写化」に関するアンケート調査を実施しました。それでは、「サンリオキャラクターを実写作品化するとしたら、『ポチャッコ』を演じてほしい俳優」ランキングの結果を紹介します。
2位には、千葉雄大さんが輝きました。千葉さんは、2010年にドラマ『天装戦隊ゴセイジャー』（テレビ朝日系）の主役で俳優デビュー。あざとかわいい美男子として人気を集め、その後はさまざまなドラマや映画に出演します。
バラエティー番組にも出演している千葉さんは、現在でも愛されキャラとして支持を獲得。愛嬌（あいきょう）のあるポチャッコは千葉さんにピッタリで、ハマり役になりそうです。
回答者からは、「最近ちょっとふっくらしてきている印象で、顔含めかわいらしいフォルムが似ている」（40代女性／北海道）、「犬っぽいイメージがあるから」（20代女性／長野県）、「男性とは思えないかわいらしさがあるから」（40代女性／奈良県）などの意見が寄せられました。
1位には神木隆之介さんが輝きました。神木さんは、2歳で芸能界デビューし数々のドラマや映画で主演を担当。主演映画『ゴジラ-1.0』は世界的に注目され、NHK連続テレビ小説『らんまん』で主演を務めるなど、国民的な人気を獲得します。
また、声優としてアニメ映画『サマーウォーズ』『君の名は。』『すずめの戸締まり』など大ヒット作に出演。声優としても一流の神木さんなら、ポチャッコを完璧に演じてくれることでしょう。
回答者からは、「ポチャッコの元気で純粋なイメージに、親しみやすくて明るい印象を持つ神木さんが合う」（20代女性／東京都）、「素直で明るく天然なキャラも演じられそう」（40代男性／福岡県）、「子犬感があり明るい雰囲気が似ていると思った」（30代女性／長野県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
