福岡管区気象台防災コメント（8日午前3時42分発表）

＜防災事項＞「落雷と突風に関する福岡県気象情報」（下記）を発表中です。8日は、前線が対馬海峡に停滞する見込み。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、8日夜遅くにかけて、大気の状態が非常に不安定な状況が続く見込み。8日は、激しい雨が見込まれ、大雨注意報（浸水害、土砂災害）、洪水注意報を発表する可能性があります。





＜降水量の予想（多い所）＞（8日6時から9日6時まで）1時間降水量40ミリ（県内全域）24時間降水量80ミリ（県内全域）

落雷と突風に関する福岡県気象情報第2号（8日午前4時57分福岡管区気象台発表）

福岡県では、8日夜遅くにかけて落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。

［気象概況］日本海から朝鮮半島にのびる前線が、8日にかけて対馬海峡に南下し、その後対馬海峡付近に停滞する見込みです。九州北部地方では、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。このため、福岡県では、8日夜遅くにかけて局地的に積乱雲が発達し、落雷や竜巻などの激しい突風が発生するおそれがあります。



［防災事項］落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。