大阪の番組が“激変” ABCテレビ「緊急編成」発表 阪神優勝翌日『おは朝』エレクトーンも「六甲おろし」
阪神タイガースのセ・リーグ優勝を受け、大阪・ABCテレビはきょう8日に「緊急編成」を実施する。
【動画】『おは朝』全員縦じま＆エレクトーン「六甲おろし」
早朝5時に始まった『おはよう朝日です』は、阪神一色と言えるほどの“激変”ふり。トラ柄があふれ、おなじみのエレクトーンは「六甲おろし」になった。
さらに、夕方は『news おかえり 阪神優勝おめでとう!!緊急拡大SP』と銘打ち、通常午後3時40分スタートのところ、1時50分からのスペシャル放送となる。「優勝決定試合をもう一度！歓喜の瞬間たっぷりと」と予告している。
