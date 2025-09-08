今週の12星座占い「蠍座（さそり座）」全体運・開運アドバイス【2025年9月8日（月）〜9月14日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年9月8日（月）〜9月14日（日）「蠍座（さそり座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【蠍座（さそり座）】
今週は、いろいろな人から連絡が届いて会う予定ができるなど、にぎやかな1週間になりそうです。面白い話を聞くと、なんだかやる気がわいてきそう。ただし興味がない話やつまらない話をされると、顔に出てしまうので気をつけて。恋愛は、派手な出来事はないかもしれませんが、お互いのペースを尊重して過ごすことができそうです。
★ワンポイントアドバイス★
誰とどんな時間を過ごすのかなど、「質」を重視すると良いかも。限りある時間を有効に使いましょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/