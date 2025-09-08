コンヴァノに大量の買い注文、カイ気配スタートでストップ高も視野に

コンヴァノ<6574.T>が大量の買い注文を集めカイ気配スタートで急反騰、２００円台を大きく回復する展開でストップ高も視野に捉えている。株価は８月中旬以降、３日連続ストップ高を交え大相場を形成した経緯がある。その後８月２０日に３７５円（分割修正後株価）の上場来高値を形成したものの急反落を余儀なくされ、直近は２００円トビ台に位置する２５日移動平均線を下回るなど見切り売りがかさんでいたが、目先満を持して切り返す展開となった。関東や関西、東海などを中心に廉価でスピーディーなサービスを提供するネイルサロン「ファストネイル」を運営するが、足もとの業績は会社側想定を上回る好調を示している。前週末５日取引終了後、２６年３月期業績予想の修正を発表、営業利益は従来予想の３０億３５００万円から５３億３５００万円（前期比３９．５倍）に大幅増額しており、これがポジティブサプライズとなった。単純な売り上げの積み上げだけでなく、ポートフォリオの高付加価値化やオペレーション高度化、資本効率の向上などが同時並行的に進んだことを背景に、今回の目を見張る上方修正につながった。



出所：MINKABU PRESS