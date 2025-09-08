さいか屋が急伸し一時Ｓ高、石破首相辞任表明で「進次郎銘柄」に関心が向かう◇

さいか屋<8254.T>が急伸し一時ストップ高。大和自動車交通<9082.T>はストップ高の水準でカイ気配となっている。石破茂首相は７日、緊急記者会見を開き、総理大臣を辞任すると表明した。自民党は総裁選を実施するための手続きに入ることとなる。石破首相は総裁選には出馬しない方針を示しており、次期総裁選を巡る情勢が今後の焦点となるが、国内メディア各社によると有力候補として高市早苗前経済安保相とともに、小泉進次郎農相らの名が挙がっている。このうち「進次郎関連銘柄」としては過去の総裁選において物色された経緯から、神奈川県を地盤とする百貨店のさいか屋に投資家の関心が向かっている。また、ライドシェア全面解禁の思惑から、大和自やＦＩＧ<4392.T>、ディー・エヌ・エー<2432.T>、Ｗｉｌｌ Ｓｍａｒｔ<175A.T>が物色人気化している。



