【台風】台風16号（ターファー）発生 最大瞬間風速35メートル程度を予想、付近の船舶は注意を 今後の進路と勢力・位置を詳しく 気象庁発表
昨夜、台風第１６号が発生しました。（２２時０５分発表）
６日２１時、南シナ海の
北緯１８度２０分、東経１１４度５５分において、
熱帯低気圧が台風第１６号になりました。
台風は１時間におよそ１５キロの速さで西北西へ進んでいます。
中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は１８メートル、
最大瞬間風速は２５メートルで
中心から半径２２０キロ以内では
風速１５メートル以上の強い風が吹いています。
南シナ海の
北緯１８度５０分、東経１１４度０５分を中心とする
半径６５キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は９９６ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２０メートル、
最大瞬間風速は３０メートルが予想されます。
２４時間後の７日２１時には
南シナ海の
北緯１９度５５分、東経１１３度００分を中心とする
半径９５キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は９９０ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２３メートル、
最大瞬間風速は３５メートルが予想されます。
台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、
４８時間後の８日２１時には
華南の
北緯２２度４０分、東経１１０度３０分を中心とする
半径１５５キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は９９６ヘクトパスカルが予想されます。
なお、台風や熱帯低気圧の中心が予報円に入る確率は７０％です。
この方面の船舶は十分警戒してください。
なお、台風に関する位置等の情報は、海上警報等により発表します。