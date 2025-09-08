昨夜、台風第１６号が発生しました。（２２時０５分発表）

【画像】台風の詳しい位置は

６日２１時、南シナ海の

北緯１８度２０分、東経１１４度５５分において、

熱帯低気圧が台風第１６号になりました。

台風は１時間におよそ１５キロの速さで西北西へ進んでいます。

中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートルで

中心から半径２２０キロ以内では

風速１５メートル以上の強い風が吹いています。





台風の中心は、１２時間後の７日９時には南シナ海の北緯１８度５０分、東経１１４度０５分を中心とする半径６５キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は９９６ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メートルが予想されます。２４時間後の７日２１時には南シナ海の北緯１９度５５分、東経１１３度００分を中心とする半径９５キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は９９０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２３メートル、最大瞬間風速は３５メートルが予想されます。台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、４８時間後の８日２１時には華南の北緯２２度４０分、東経１１０度３０分を中心とする半径１５５キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は９９６ヘクトパスカルが予想されます。なお、台風や熱帯低気圧の中心が予報円に入る確率は７０％です。この方面の船舶は十分警戒してください。なお、台風に関する位置等の情報は、海上警報等により発表します。