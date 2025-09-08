山形県新庄市で7日にクマの目撃が相次ぎました。8日は早朝から警察が警戒して付近の学校の児童の登校を見守りましたが、これまで熊の目撃情報はありません。

警察が引き続きパトカーを出し、下校時間に合わせるなどして警戒を続けるとしています。

■きのうの目撃は

新庄警察署によりますと７日夕方、新庄市のJR新庄駅西側でクマの目撃情報が相次いで４件寄せられました。同日正午ごろには新庄駅東口近くの最上中央公園でも５件の目撃情報があり、警察でパトカーを出して警戒しています。

警察によりますと、７日午後5時26分から29分にかけ、商店や飲食店が並ぶJR新庄駅西側で4件のクマの目撃情報が寄せられたということです。

目撃情報は駅西口の飲食店から南の方向、プロパン会社から北の方向、ホテル駐車場、新庄駅前広場「アビエス」からプロパン会社の方向というものでした。

警察と新庄市ではクマが出没したホテル駐車場付近を捜索しましたが、発見には至らず、日没のため捜索を終了したということです。

７日正午ごろには、新庄駅東口近くの最上中央公園で５件のクマの目撃情報が警察に寄せられていました。