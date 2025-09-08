SKY-HI『THE LAST PIECE』テーマ曲「At The Last」を6次審査メンバー14名と披露した映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

SKY-HIが、BMSGが主催するボーイズグループオーディション『THE LAST PIECE』で、6次審査メンバー14名と共に披露した本オーディションのテーマ曲「At The Last」のパフォーマンス映像を、SKY-HI公式YouTubeで公開した。

■SKY-HI「At The Last」は魂を揺らす逆転のアンセム

「At The Last」は、2025年リリース予定のラッパーSKY-HIとしての集大成のアルバム『Succese Is The Best Revenge』へ向けたシングル第5弾であり、SKY-HIがCEOを務める音楽事務所・BMSGとTBSによる、BE:FIRST、MAZZELに次ぐ3組目のボーイズグループ結成へ向けたオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』のテーマ曲。

国内外問わず数々の楽曲を手掛けるRyosuke “Dr.R” Sakaiをプロデューサーに迎え、作曲には中村泰輔も参加し制作され、夢が綺麗事と揶揄されがちな現代に対し、その綺麗事をあえて全力で信じることの尊さ、そして夢を見る偉大さや叶え続けるその生き様の美しさを、アグレッシブで力強いオルタナティブなトラックにのせ、テクニカルなラップとエモーショナルな歌で鼓舞する、魂を揺らす逆転のアンセムとなっている。

■SKY-HIと『THE LAST PIECE』参加者たちの集大成となるパフォーマンス映像

今回公開されたのは、9月5日公開のBMSGが主催する『3rd BOYS GROUP AUDITION PROJECT「THE LAST PIECE」Ep.11 / Spit Your Soul』にて、「主題歌パフォーマンス」として、SKY-HIと6次審査メンバー14名が共にパフォーマンスした映像。

このステージの舞台は、4年前にBE:FIRSTを生んだオーディション『THE FIRST』の合宿最終審査でも使用された、思い出深い河口湖ステラシアター。アーティスト・SKY-HIと参加者たちが、オリジナルの振り付けとともに全身全霊で魅せる約1ヵ月に及んだ合宿オーディションの集大成となるパフォーマンスとなっている。

さらに、9月8日19時からTBS系にて放送の『CDTV ライブ！ライブ！』では、『THE LAST PIECE』の最終審査に進むメンバー10名が、SKY-HIと共に『THE LAST PIECE』のテーマソング「At The Last」をパフォーマンスする。

■リリース情報

2025.06.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「At The Last」

■番組情報

TBS系『CDTVライブ！ライブ！』

09/08（月）19:00～21:00

進行：えとちゃん（江藤愛TBSアナウンサー）

■関連リンク

『CDTVライブ！ライブ！』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/cdtv_livelive/

SKY-HI OFFICIAL SITE

https://skyhi.tokyo/

