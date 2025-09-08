ETF売買動向＝8日寄り付き、日経レバの売買代金は309億円と活況 ETF売買動向＝8日寄り付き、日経レバの売買代金は309億円と活況

8日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前週末同時刻比5.5％増の672億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同11.5％増の559億円となっている。



個別ではＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ低ベータ５０ <2069> 、上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ <1586> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算型） <1305> 、純金上場信託（現物国内保管型） <1540> 、ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 <1348> など57銘柄が新高値。ＴＯＰＩＸベア２倍上場投信 <1356> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸダブルインバース <1368> 、ＴＯＰＩＸベア上場投信 <1569> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> が新安値をつけている。



日経平均株価が557円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金309億9000万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金182億6000万円を大きく上回る活況となっている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が48億7100万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が47億800万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が36億6000万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が33億8000万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が28億500万円の売買代金となっている。



