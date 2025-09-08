

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の9月4日から5日の決算発表を経て8日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<3662> エイチーム 東Ｐ -11.16 9/ 5 本決算 -43.22

<3816> 大和コン 東Ｓ -8.21 9/ 5 本決算 -54.60

<2910> Ｒフィールド 東Ｐ -4.33 9/ 5 1Q -88.14

<9678> カナモト 東Ｐ -3.56 9/ 5 3Q 27.68

<7279> ハイレックス 東Ｓ -3.02 9/ 5 3Q 93.02



<4996> クミアイ化 東Ｐ -2.55 9/ 5 3Q -31.75



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした8日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



