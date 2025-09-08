―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の9月4日から5日の決算発表を経て8日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<3662> エイチーム 　　東Ｐ 　 -11.16 　　9/ 5　本決算　　　-43.22
<3816> 大和コン 　　　東Ｓ　　 -8.21 　　9/ 5　本決算　　　-54.60
<2910> Ｒフィールド 　東Ｐ　　 -4.33 　　9/ 5　　　1Q　　　-88.14
<9678> カナモト 　　　東Ｐ　　 -3.56 　　9/ 5　　　3Q　　　 27.68
<7279> ハイレックス 　東Ｓ　　 -3.02 　　9/ 5　　　3Q　　　 93.02

<4996> クミアイ化 　　東Ｐ　　 -2.55 　　9/ 5　　　3Q　　　-31.75

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした8日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース