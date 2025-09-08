―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の9月4日から5日の決算発表を経て8日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<4627> ナトコ 　　　　東Ｓ 　 +17.00 　　9/ 5　　　3Q　　　　8.88
<6267> ゼネラルパ 　　東Ｓ　　 +9.16 　　9/ 5　本決算　　　　3.09
<5971> 共和工業 　　　東Ｓ　　 +3.99 　　9/ 5　　　1Q　　　 71.90
<3854> アイル 　　　　東Ｐ　　 +3.00 　　9/ 5　本決算　　　 10.66
<3733> ソフトウェア 　東Ｓ　　 +0.68 　　9/ 5　　　3Q　　　 -3.86

<7605> フジコーポ 　　東Ｐ　　 +0.04 　　9/ 5　　　3Q　　　 20.40

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした8日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース