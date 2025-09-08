¸öÅÄÐÔÌ¤¡¡¡Ö²¿¤ä¤Ã¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤è¤Ç¤·¤¿¡×69ºÐÂçÊª²Î¼ê¤È¤Î¸ªÊú¤¥Ä¡¼¥·¥ç¤Ë¡Ö¿ä¤·2¿Í¡×¡Ö¤ª¼ã¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡²Î¼ê¤Î¸öÅÄÐÔÌ¤(42)¤¬8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÂçÊª²Î¼ê¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¸öÅÄ¤Ï¡ÖNHK¥Û¡¼¥ë¤Ø¡¡Hiromi Go concert tour 2025¡¡70YEARS a GO!¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¶¿¤Ò¤í¤ß¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¸ª¤òÊú¤«¤ì¤ë¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ê¡¢¤Ê¡¢¤Ê¡¢70ºÐ¡©¡ª½õ¤±¤Æ¡¡»þ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅÓÃæ111¶ÊÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ã¤Æ¤ªÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢ÌÜ¤¬Èô¤Ó½Ð¤Þ¤·¤¿¡¡¤É¤ó¤À¤±¡¼¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤Ò¤í¤ß¤µ¤ó¤âÍÙ¤ê¤Þ¤¯¤ê¤Ç¤¹¤¬¤ªµÒÍÍ¤âËÜÅö¤ËÍÙ¤ê¤Þ¤¯¤ê¤Ç¡¢¤ï¤¿¤·¤â³Ý¤±À¼and¤¿¤¯¤µ¤óÍÙ¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¤È¤¢¤ë»£±Æ¤Çº£Ê¢¶Ú¤¬¶ÚÆùÄË¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æó¤ÎÏÓ¤â¶ÚÆùÄË³ÎÄê¤Ç¤¹¡ª¾Ð³Ð¤¨¤¿¤¤¡¼¡¼¤Ã¡ª¤¢¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÆ°¤¡ª¡ª¤Þ¤¿¡¢¹Ô¤¤¿¤¤¡¼¡ª¡ª¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢²Î¤¬¤Û¤ó¤Ã¤Ã¤È¤Ëµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¹¤®¤ë²ÎÀ¼¤Ç¡£±é½Ð¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÀ¸³è¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡¢º£¤Î¤Ò¤í¤ß¤µ¤ó¤âÀÎ¤Î¤Ò¤í¤ß¤µ¤ó¤â¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¤¸¤ì¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ç¤·¤¿¡ª¤¢¡¼¡¼¤ó¡¡²¿¤ä¤Ã¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤è¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤³¤Ò¤í¤ß¡¡¤«¤ï¤æ¡¡¤ï¤¿¤·¤â¡¡¤³¤¯¤ß¡¡ºî¤í¤«¤Ê¡×¤È¶¿¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥°¥Ã¥º¡È¤³¤Ò¤í¤ß¡É¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö70ºÐ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¼ã¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¿ä¤·2¿ÍºÇ¹â¡×¡Ö¤³¤¯¤ßÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£