【大雨警報】石川県・輪島市に発表 8日09:29時点
気象台は、午前9時29分に、大雨警報（土砂災害）を輪島市に発表しました。
石川県では、8日夕方まで土砂災害に、8日昼前まで河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■七尾市
□大雨警報
・土砂災害
8日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 20mm
□洪水警報
8日昼前に警戒
■小松市
□洪水警報
8日昼前に警戒
■輪島市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
8日夕方にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 35mm
■羽咋市
□大雨警報
・土砂災害
8日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 10mm
■かほく市
□大雨警報
・土砂災害
8日夕方にかけて警戒
■志賀町
□大雨警報
・土砂災害
8日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 15mm
□洪水警報
8日昼前に警戒
■宝達志水町
□大雨警報
・土砂災害
8日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 15mm
□洪水警報
8日昼前に警戒
■中能登町
□大雨警報
・土砂災害
8日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 20mm
□洪水警報
8日昼前に警戒
■能登町
□洪水警報
8日昼前に警戒