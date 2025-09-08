女優ゆいかれんが7日、自身のインスタグラムを更新。出演ドラマでの衣装を投稿した。

テレビ朝日系連続ドラマ「リベンジ・スパイ」（土曜午後11時）に汐見明日香役で出演中だが、「来週は最終回…！見逃した方はTVerでチェックしてね このスタイリングすきだったな〜」とつづり、ドラマ内で着用した白のシャツ、茶色パンツのお気に入りコーディネートを紹介した。

また、別の投稿では6日に誕生日を迎えたことを報告し、幼少期にシマウマの遊具で笑顔を見せる写真や、黄色い水着姿でプールで遊ぶ秘蔵ショットを公開した。「私の周りいてくださるみなさま、応援してくださるみなさま、いつも本当にありがとうございます 連絡がいーっぱいきて、しあわせすぎてます お返しできるようにこれからもがんばるぞ！ 愛あふれる1年にするぞ」と感謝の気持ちも記した。

ファンやフォロワーからも「今も昔も可愛すぎる」「ちっちゃい頃の写真から、もう既にかわいすぎます」「プリティだね」などのコメントが寄せられた。

ゆいは名古屋市出身で、13年に宝塚音楽学校に入学した。15年、宝塚歌劇団に101期生として入団。結愛かれんとして月組に配属され、17年の新人公演で初ヒロインを演じた。23年に同歌劇団を退団後、ゆいかれんとして芸能活動を再開した。現在はテレビ朝日系連続ドラマ「リベンジ・スパイ」で汐見明日香役を演じている。