TBSの宇賀神メグアナウンサー（29）が7日、自身のインスタグラムを更新。同期の田村真子アナ（29）との2ショットを公開した。

宇賀神アナは「田村真子アナのフォトエッセイ『陽がのぼるほうへ』が発売中です」と紹介。8月27日に発売された「TBSアナウンサー・田村真子1stフォトエッセイ 陽がのぼるほうへ」（太田出版）を手に、田村アナと寄り添う写真を披露した。

タイトルについても「まこちんらしい素敵なタイトル」とコメント。「忙しい中フォトエッセイの準備をしていたことを知っていたので、自分のことのように嬉しいです。出版本当におめでとう！！同期の私も知らない一面や、まこちんの魅力が詰まった一冊です。ぜひご覧ください！」と祝福の思いをつづった。

この投稿に対し、田村アナからは「めぐー、こんな私の本を読みたいなんて言ってくれてありがとね〜」と感謝のコメント。フォロワーからも「最強ツートップ」「2人とも姉妹みたいでめちゃくちゃ可愛い」「美人が渋滞中」「美人コンビ最高」「癒されるツーショット」といったコメントが寄せられている。