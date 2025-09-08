人気NO・1レースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの水瀬琴音（28）が7日までに、自身のインスタグラムを更新。浴衣姿の写真や動画を投稿した。

ピンクを基調とした花柄の浴衣ショットを公開。「実家のクローゼットから引っ張り出してきたよ 優柔不断だから、毎回ままと一緒に浴衣の色や帯、レースを選んでもらってるの 今年は初めて自分で着付けに挑戦してみたから作り帯 ちょっと着方間違えちゃってたの後から気づいたけど…ご愛嬌ってことで笑」とショッキングピンクの帯とともに紹介した。

向かった先は夏祭りだった。「お祭りってわくわくするよね 屋台グルメも満喫したよ 今年も行けてよかった〜」とつづり、「レース界の大食いクイーン」ぶりも本領発揮。生ビールを片手に、ラムチョップ、タンドリーチキン、かき氷などに加え、「最後の動画はね ほんとはチーズボールをビョーンって伸ばしたかったのに…全然伸びなくて『アレ？」ってなってる私です」と最高の笑顔も披露した。

「お祭りの後は余韻そのままに近くのお店で乾杯〜」とし、「神楽坂」とデザインされたうちわやドリンクを手に再び笑顔。「＃夏コーデ」「＃浴衣ヘア」「＃夏の思い出」「＃食べ歩き」「＃ほろ酔い」などのハッシュタグもつけ、満喫ショットをアップした。

ファンやフォロワーからも「美味しそうに食べるこっちゃんの笑顔最高」「豪快なひとくちが良い」「浴衣美人」「ピンクの浴衣が超絶かわいすぎる」「疲れが吹き飛んだ」「日本一可愛い」などのコメントが寄せられた。

水瀬は東京・北区出身で、レースアンバサダーや格闘技のラウンドガールなどを務めている。身長163センチで、特技は大食い。「レース界の大食いクイーン」としてテレビ番組などにも出演し、フジテレビ系バラエティー「ウワサのお客さま」ではラーメン店を何件も食べ歩く“ラーメンハシゴクイーン”として紹介された。「レースアンバサダーアワード2024」ではグランプリを受賞し、「こちゃまる」の愛称で人気も絶大。SNSなどでは、プライベートや撮影時のファッション、食事シーンなども投稿している。