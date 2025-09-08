敵地オリオールズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は7日（日本時間8日）、敵地オリオールズ戦に「1番・DH」で出場。今季47号、48号と連発するなど2打数2安打2打点、3四球と活躍。5-2で勝ったチームに貢献した。ダイヤモンドを一周するときには見慣れぬ新ポーズを披露。ファンの間で「なんだろう？」「気になります」と話題を呼んでいる。

大谷は初回、先発の菅野智之投手が投じた外角高めの球をセンターへ。豪快な先頭打者アーチでいきなり敵地をどよめかせた。さらに1-0で迎えた3回無死走者なしの第2打席でも、内角のボールを同じような位置へ運び、2打席連発。ナ・リーグトップのカイル・シュワーバーに1本差と迫る48号を放った。

視聴者が違和感を覚えたのは、ダイヤモンドを一周する大谷が二塁ベースを回ったときだ。お馴染みとなった“デコルテポーズ”ではなく、両手を腰の前で組み、左右に軽く揺らす新ポーズをお披露目。X上のファンも様々な声をあげた。

「三塁回る時の新しいセレブレーションなんだろう？」

「セレブレーションがデコルテじゃないのね」

「ホウキで掃いてるように見える新ポーズ」

「大谷の新ポーズあれなに？パター？笑」

「大谷君、二塁と三塁の間で、なんか新ポーズ？してる？」

「新ポーズ気になります」

ドジャースは連敗を5でストップ。菅野は足に打球が直撃するアクシデントもあり、4回途中で降板。7安打4失点で8敗目（10勝）を喫した。



（THE ANSWER編集部）