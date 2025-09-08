「BOSS」×「ドラゴンクエスト」コラボ開催！ 担当者が『ドラクエIII』を約60時間プレイし製作された「世界を支える人、全員数えてみた」広告が掲出
缶コーヒー「BOSS」と国民的ロールプレイングゲーム「ドラゴンクエスト」シリーズのコラボを記念し、屋外広告の掲出やBOSS担当者が『ドラクエIII』のキャラクター全員を数え、1人1人に感謝を伝えるWEBムービーなどが発表された。
【動画】BOSS担当者が実際に約60時間かけてFC版『ドラゴンクエストIII』をプレイ
屋外広告「FC版『ドラゴンクエストIII』の世界を支える人、全員数えてみた」は、BOSS担当者がFC版『ドラゴンクエストIII』を、実際に約60時間プレイしながら、出てくる働く人を全て数え、1人ずつ並べた汗と努力の結晶。「世界を救ったのは勇者だけじゃない。働く人みんなだ」との想いで、普段は注目されないが勇者パーティを支えることで世界を救った“『ドラゴンクエストIII』の世界で働く人”に感謝を伝えるべく制作された。本広告は東京メトロ新宿駅メトロプロムナードにて、2025年9月8日〜9月14日まで掲出。全長約15メートルにもわたる広告は圧巻だ。
また、掲出日よりサントリー公式YouTubeチャンネル、BOSS公式エックスにて、担当者が実際に約60時間かけてFC版『ドラゴンクエストIII』の世界を支えてくれたキャラクター全員を目視で数え、1人1人に感謝を伝える様子を撮影したWEBムービーが公開される。
さらに現在発売中のコラボ商品「BOSS QUEST 辿り着いた深煎り」を告知する屋外広告「ベギラマ焙煎〜社員のＭＰをこめて、つくっています。〜」が渋谷センター街入口の自動販売機上に掲出中。期間は2025年11月2日まで。
