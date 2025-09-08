中国北京で開かれた閲兵式（軍事パレード）の際、中国の習近平国家主席とロシアのウラジーミル・プーチン大統領の間で交わされた不老長生に関する会話の映像がロイター通信から削除された。

6日（現地時間）、ロイターによると、プーチン大統領は3日、閲兵式を観覧するため天安門の望楼に移動する過程で「人間の臓器は絶えず移植することができ、長く生きれば生きるほど不滅に至ることができる」という趣旨の発言をした。これに対し習主席は、人間が150歳まで生きられるという予測があると答えた。

1953年6月生まれの習主席と1952年10月生まれのプーチン大統領が、臓器移植や不滅について交わしたこのような密かな会話は、「ホットマイク（hot mic）」に捉えられたものだ。ホットマイクとは、有名人が公式の場でマイクが入っていることに気づかず私的な会話をやり取りした際、その発言が意図せず公開されて困惑する事態を指す。

ロイターは当日、行事を生中継した中国国営放送「中国中央テレビ（CCTV）」から使用許可を得て該当映像を確保し、これを4分に編集して世界で契約している1000余社のメディア（顧客社）に配布した。

しかし中国中央テレビは5日、ロイターに対し「映像が編集される過程で発言が明白に歪曲（わいきょく）された」として該当映像の削除を要求し、使用許可を取り消した。ロイターはこれに従い映像を削除し、顧客社にも削除を要請した。

ただし編集による歪曲指摘については「報道内容の正確性を確信している」とし「公開された映像を慎重に検討した結果、ロイターの正確かつ偏向のないジャーナリズム原則が損なわれたと信じるに足るような根拠は見つからなかった」と反論した。また、中国中央テレビと在ワシントン中国大使館は当該事案に関する立場表明の要請に回答しなかったとロイターは伝えた。