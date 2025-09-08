「家に帰りたくないよ」「涙が出てくる」残酷すぎる脱落式で練習生たちが涙
韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』第8話にて第2回生存者発表式が行われ、24人の練習生が別れを惜しんだ。
『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BOYS II PLANET』に少年たちが集結する。練習生たちを支えるマスターとして、イ・ソクフン、KINKY、KANY、ジェジュン、シャオティン、JLLICK、イム・ハンビョル、ヒョリン、べク・グヨン、JUSTHISが参加している。
「生涯忘れられない大切な思い出」
第2回生存者発表式では、上位24人が次のステージへ進出を決め、24人が脱落した。最後の別れの瞬間。練習生たちは抱き合い、最後の瞬間を噛み締める。ルームメイトとして一緒に切磋琢磨したハン・ヘリジュン（21歳）とパク・ドンギュ（20歳）は、ヘリジュンが脱落してしまい、抱き合ってお互いをねぎらう。ヘリジュンは「涙、出なかったのに…」と、ドンギュが嗚咽したスピーチにつられて泣いてしまったことを明かした。
ホー・シンロン（20歳）はこれまで涙を見せたことがないが、仲間の脱落に涙。周囲の練習生たちから「シンロンが泣くのは初めて見た」と言われていた。そのほかの練習生たちも悲しみに暮れ、「家に帰りたくないよ、本当に帰りたくない」「涙が出てくる」「とにかく頑張って」と、お互いにエールを送った。
脱落したソウォン（24歳）は「『BOYS II PLANET』で僕が得たものは、人だと思います」と振り返り、ファンジョーイー（19歳）は「生涯忘れられない大切な思い出になったと思います」、チョン・ヒョンジュン（16歳）は「一瞬でも幸せじゃなかった瞬間はありません。とても幸せでした」と笑顔で語った。
【第2回生存者発表式 ランキング】
1：イ・サンウォン
2：ジョウアンシン
3：イ・リオ
4：ホー・シンロン
5：キム・ジュンソ
6：チョン・サンヒョン
7：キム・ゴンウ
8：ユ・カンミン
9：マサト
10：チェ・リブ
11：キム・ジュンミン
12：チョン・イジョン
13：パク・ジュンイル
14：チャン・ハヌム
15：スン・ホンユー
16：カン・ウジン
17：リー・ツーハオ
18：チェン・カイウェン
19：ジャンジアハオ
20：ナ・ユンソ
21：スィ・チンウィ
22：ユメキ
23：フー・ハンウェン
24：パク・ドンギュ
（『BOYS II PLANET』／ABEMA K-POPチャンネル）