「今の京大はレベルが下がっている」と合格した娘に負け惜しみ…“現役京大生”が「学歴コンプをこじらせた父」に思うこと
2018年に京都大学農学部へ入学し、現在4回生。留年と休学を繰り返し、在籍8年目を迎える女性がいる。千崎叶野さん（@Ig_A_）だ。その麗しいルックスから一部SNSでは人気を博すが、「低浮上のときにはほとんど更新しないので、インフルエンサーとかではないです」と本人は言う。精神的に追い込まれた過去を持つと話す彼女の、半生に迫った。
◆「父の車が家に近づいてくる音」で家族全員が怯えた
千崎さんが生まれたのは東京都。高校時代までを実家のある都内で過ごした。研究者の父親と専業主婦の母親、弟の4人暮らしだった。実家について振り返るとき、強く印象に残るのは父親の記憶だ。
「直接的に暴力を振るわれたりしたことはないものの、今で言うフキハラ（不機嫌ハラスメント）というのでしょうか。気に入らないことがあると強くドアを閉めたり、物を投げるなどの行動が頻繁にありました。身体に危害を加えるなどの“わかりやすいエピソード”がないため、人に相談することもあまりしませんでした。どこかで、『でもきちんと育ててもらったんだよね？』『それって虐待なのかな？』という言葉を返されるのが怖かったのかもしれません。けれども、父の運転する車が家に近づいてくる音が聴こえてくると、家族全員が怯えるくらいには影響を受けていたと思います」
◆京大合格を報告した際、父の反応は…
父親は、千崎さんからみて「これを学歴コンプレックスと言わずして何を言うのか」と思えるほど、学歴に対するこだわりを持っていたという。
「いまだに、毎年東大の入試問題を解いて、灘高の進学実績をチェックしていて、日能研の偏差値表を見るのが日課――みたいな人です。極めつけは、私が京大に受かったことを報告したときのことです。父は京大受験を4度していずれも失敗していますが、合格の報に際して真っ先に出た言葉が『まぁ、今の京大は以前に比べてレベルが下がっているから』でした」
当然、我が子に対してかける勉強の負荷も高度だった。
「中学受験のときは深夜3時くらいまで勉強する日が続きました。京大に入るとき、浪人時代は1日14時間は勉強したでしょうね。勉強そのものは楽しくて好きだったのですが、できないとペンを投げられたりするのが怖かったですね。今でもそうなのですが、どこかで大人の顔色を伺って、望むように行動してしまうクセがあるとは自覚しています」
◆母親からは「行動を監視されていた」
不機嫌さで家庭をコントロールし続けた父親。だが、ともに被害を受けた母親もまた、千崎さんにとって完全に心を許せる相手とは言い難い。
「昔から母は私に厳しく、弟には甘かったと思います。のちに聞いた話では、『お父さんがあなたには甘かったから、バランスを取るために弟には優しくしてた』というのですが、父が私に甘かったとは思えなくて……。母は私の行動を監視するタイプの人で、高校生くらいまで私はGPSをつけられていたんです。大学入学後は京都で一人暮らしをしていましたが、夜8時くらいになると毎日電話がかかってきて、遊び歩こうものなら『警察に捜索してもらう！』とわめくので、ゆっくり羽を伸ばすことができませんでした」
◆母親が突如失踪。その顛末は…
だが突如として、千崎さんは監獄から解き放たれる。母親が失踪したのだ。その失踪劇の顛末もまた、千崎さんが孤独感を深める要因になった。
「特に私も弟も家を出てからは、帰省するたびに、母は父の愚痴――なかには悪口に近いものもありました――を言っていました。それらは共感できるものが多いものの、一般的に愚痴を聞かされるほうも精神的につらいんですよね。そこで私は、『離婚したら？』と提案したんです。大学の友人などにいろいろ聞いて、別居期間が長いと協議離婚において有利に働くことを知りました。とはいえ、母が本当に家を飛び出すとは私も思っていませんでした。彼女は裕福な家に生まれ、父と結婚してからもほとんど働いたことはありません。私が知る限り、自分でお金を稼ぐ経験はしてこなかったはずです。
