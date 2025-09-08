優待利回り“最大23％超え”。FPが持ち続ける「内需関連銘柄」2選。トランプ関税に負けない
はじめまして、ファイナンシャル・プランナー（以下、FP）の藤原久敏と申します。私はお金の専門家であるFPとして20年以上、資産運用の相談・講演・執筆をメインに活動していますが、そんなFP歴以上に長いのが、株式投資歴です。
私の初めての投資は、社会人1年目の初ボーナスをつぎ込んで買った「ミニストップ（イオン系列のコンビニ）」。
株主優待のソフトクリーム無料券（年間10枚）に惹かれたのが大きな理由ですが、以来、そんな株主優待を意識した投資を続けています。
◆株価乱高下の今こそ注目！内需関連の優待銘柄
株主優待とは、会社が株主に対して、自社商品やお食事券、買物券などを、原則として年1回もしくは2回送ってくれる制度です。上場企業約4000社のうち、その約4割にあたる1500社以上が何らかの優待を実施しています。
株主からすれば、定期的に優待品を受け取れる安心感は大きく、同じく定期的なリターンである配当金目的の投資と並んで、手堅い投資法としても人気です。
とくに今、トランプ関税によって、（トランプの気分1つで？）理不尽に株価が乱高下する相場において、定期的なリターンが確保されている優待銘柄は注目されています。
中でも、主に国内でビジネスを行う内需関連の優待銘柄は、トランプ関税動向や、緊迫した国際情勢（主にウクライナや中東情勢等）の影響も受けにくいことから、さらに注目と言えるでしょう。
そして何より、内需関連の優待銘柄は、小売・食品・外食など、我々の生活に身近な業種が多いので、（とくに投資初心者にとっては）投資しやすいのではないでしょうか。
本稿では、私が長年保有する優待銘柄の中でも、今おススメしたい、そんな内需関連銘柄を紹介したいと思います。
昨今の物価高において、大いに家計の助けになるであろう2銘柄を厳選しました。
◆保有株数に応じてキャッシュバック率が上がる「イオン」（8267）
国内首位級の大手総合スーパーで、日常的に利用している人も多いでしょう。私もそんなイオン常連客の1人です。
イオンの株主優待の特徴は、キャッシュバック制度です。
レジにて株主優待カードを提示することで、買上金額の1％（100株保有時）が半年毎に、イオン各店舗のサービスカウンターにて現金で受け取れます。
たった1％と侮るなかれ、普段からイオンで食材・日用品等を買っていれば、それなりの金額が積み上がっているものです。実際、私は半年毎に受け取る、数千円ものお小遣いを（妻には内緒で）楽しみにしています。
我が家はイオンのヘビーユーザーなので、私がイオン株を買ったのは、そんなお小遣い（キャッシュバック）も、大きな理由の1つです。
ちなみに、キャッシュバック対象となる年間買上金額の上限は200万円なので、優待をフル活用すれば、年間キャッシュバックは2万円（200万円×1％）です。
現在、イオンの最低投資額（100株）は約18万円なので、優待利回りはMAX11％程度にもなるのです。
なお、キャッシュバック率は200株保有で2％、300株保有で3％・・・と、保有株数に応じて上がっていき、最高で7％。相当なイオンユーザーであれば、100株以上保有するのも十分アリですね（私は300株保有）。
◆優待フル活用で、年間3万円割引も！高島屋（8233）
東京、大阪など全国展開する、我が国を代表する老舗百貨店です。私世代の人間にとっては、ちょっと特別感のある、まだまだ憧れに存在ではないでしょうか。
そんな高島屋の株主優待の特徴は、割引優待方式です。
株主優待カードを提示することで、その場で、商品が10％割引となります（一部商品除く）。
10年程前、高島屋のレジにて、財布から株主優待カードを徐に取り出す紳士を見て、「常連っぽくて、カッコイイな」と思い、思わず高島屋株を買いました。
