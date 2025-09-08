¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¥Ý¥Æ¥È¤Î¡ÖÀµ²ò¡×¡©É¡¤ÈËË¤Ë¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤Ç»Ò¤É¤â¤ËÂç¥¦¥±
¡¡ÍÄ»ù¿©¤ÎÄêÈÖ¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¥Ý¥Æ¥È¡×¡£¤½¤Î¿©¤ÙÊý¤Ë¡ÖÀµ²ò¡×¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡X¥æ¡¼¥¶¡¼¡¦¤¯¤í¤Í¤³¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ý¥Æ¥È¤Î¤Û¤Ã¤Ú¤Ë¤Á¤ç¤³¤ó¤È¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤ò¤Î¤»¡¢´°À®ÅÙÈ´·²¤Î¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¥Õ¥§¥¤¥¹¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÉÊ¤ò¡¢°¦¤ª¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¤ëÌ¼¤µ¤ó¤Î»Ñ¡£¤³¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¢£¡¡¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Ö¥¤¥ä¥¤¥ä´ü¡×
¡¡¤¯¤í¤Í¤³¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¤Ã¤«¤±¤ÏÌ¼¤µ¤ó¤¬¡Ö¥¤¥ä¥¤¥ä´ü¡×¤Ç¤´ÈÓ¤ò¤¢¤Þ¤ê¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡£¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó´ØÏ¢¤Î¤â¤Î¤À¤±¤Ï¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¥Ý¥Æ¥È¤Ë¤Ï¸«¸þ¤¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¥Ý¥Æ¥È¤À¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤Ò¤é¤á¤¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¤Ä¤±¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤òÉ¡¤ÈËËÉôÊ¬¤ËÅÉ¤ë¤È¡¢Ã¯¤¬¸«¤Æ¤âÊ¬¤«¤ë¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤¬ÃÂÀ¸¡£¤³¤ì¤ò¸«¤¿Ì¼¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤Ï°ìÊÑ¤·¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¥Ý¥Æ¥È¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢¥¥é¥¥é¤·¤¿ÌÜ¤Ç¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ä¡Ä¡ª¡×¤ÈÂç»ö¤½¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¤¿¸å¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¸ý¤Ë±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÅ·ºÍ¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¡£¤³¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤Ï¤¯¤í¤Í¤³¤µ¤ó¤â¡Ö¤â¤·¤«¤·¤ÆÀ¤´Ö¤Ç¤Ï¤³¤¦¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬ÅöÁ³¥ë¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¡Ä¡Ä¡©¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°Õ³°¤È³§¤µ¤óµ¤¤Å¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¶Ã¤µ¤Ì£¤ÇÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡Â¾¥¥ã¥é¥Ý¥Æ¥È¤Ë¤â±þÍÑ¤Î²ÄÇ½À
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÌ¼¤µ¤ó¤Ï¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó°Ê³°¤Ë¤Ï¶½Ì£¤ò¼¨¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¥¥ã¥é¥Ý¥Æ¥È¤ÏÁ´Éô¤¯¤í¤Í¤³¤µ¤ó¤¬¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¡ÊÂ¾¤Î¥¥ã¥é¤â¡Ë¤Û¤Ã¤Ú¤Ë¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤ò¤Ä¤±¤¿¤é¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¡×¤È¡¢¿·¤·¤¤¸¦µæ¤Ë¤â°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ì¸«²¿µ¤¤Ê¤¤¹©É×¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿©Íß¤ò»É·ã¤·¡¢¿Æ»Ò¤Î¿©Âî¤ò³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤ë¡£º£²ó¤Î¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¥Ý¥Æ¥È¡ß¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ó¤Ê¹¥Îã¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º£¹¹¤Ê¤¬¤é¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¥Ý¥Æ¥È¤ÎÀµ²ò¤Ã¤Æ¤³¤ì¤«¡Ä¡ªÌ¼¤¬°¦¤ª¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¤Æ¤ë¤Î¤È¤Æ¤âÎÉ¤☺️º£¤Þ¤Ç¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿Àâ¤¬Ç»¸ü🥹 pic.twitter.com/DVkxmVrcgO
— ¤¯¤í¤Í¤³☺︎1Ç (@kuroneko_toki) September 3, 2025
¡ãµ»ö²½¶¨ÎÏ¡ä
¤¯¤í¤Í¤³¤µ¤ó¡Ê@kuroneko_toki¡Ë
¡Ê»³¸ý¹°¹ä¡ËPublisher By ¤ª¤¿¤¯¤Þ·ÐºÑ¿·Ê¹ | Edited By »³¸ý ¹°¹ä | µ»ö¸µURL https://otakuma.net/archives/2025090801.html