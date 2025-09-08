野党は７日夜、石破首相の辞任表明を受け、一斉に批判の声をあげた。

立憲民主党の野田代表は党本部で記者団に「党内抗争が長すぎた。これから（自民党）総裁選でさらに政治空白は続くが、物価高対策は急務だ」と語り、政府・与党に臨時国会の早期召集や補正予算案の編成を求める考えを示した。

野田氏は「すぐ解散という可能性はなくはない」と警戒感をあらわにし、衆院解散・総選挙を見据えた態勢作りも急ぐ考えだ。立民は参院選の結果を「事実上の敗北」とした総括を受け、執行部を刷新する方針で、１１日に両院議員総会を開き、新体制を発足させる。

少数与党下で行われる自民総裁選では、連立枠組みの拡大や野党との政策協議に関する論戦が交わされる見通しで、各党はその行方を注視している。

日本維新の会の藤田文武共同代表は神戸市内で記者団に「自民党がどれだけ党内改革、政治改革に踏み込むか、総裁選で見極めたい」と述べた。維新の一部には新たな看板政策「副首都構想」の実現に向け、連立入りすべきだとの声がある。

国民民主党の玉木代表は横浜市内で記者団に「ガソリン税暫定税率の年内廃止と（「年収の壁」の）１７８万円への引き上げ、二つの約束を守るかどうかが試金石になる」と語った。連立入りには慎重姿勢を崩さず、「当面は政策ごとに協力できるかできないかを判断していく」と強調した。

共産党の田村委員長は党本部で「問われているのは自民党全体の責任だ。自民党政治そのものを終わらせるしかない」と訴えた。