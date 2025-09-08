麒麟・川島明、“京都出身なのに巨人ファン”になった理由

お笑いコンビ・麒麟の川島明（46歳）が、9月6日に放送された情報番組「THE TIME,」（TBS系）とバラエティ番組「ラヴィット！」（同）のクロストークで、“京都出身なのに巨人ファン”の理由を語った。



この日、「THE TIME,」では阪神タイガースの2年ぶり7度目のリーグ優勝について伝え、阪神ファンの宇賀神メグアナは「本当に幸せです」など終始ニコニコ。



番組最後の「ラヴィット！」とのクロストークでは、安住紳一郎アナから「タイガースが優勝しましたね」と話を振られた川島が「ねっ！ 宇賀神さんが嬉しそうで。まあでも…こっちも2位を死守するように、ジャイアンツも頑張りたいと思いますので」と、巨人ファンとしてコメントする。



そして、安住アナに「川島さん、京都出身でジャイアンツファン、珍しいですよね？」と聞かれた川島は「それよう言われるんですけど…当時（子どもの頃）、阪神ファンが今よりもっと怖かったんで…。巨人に落ち着きました」と、巨人ファンになった理由を語った。