日本の職人の技が生み出した天然石の輝きにうっとり…秋冬の新作をチェック

2025AWシーズン初お目見えのデビューブランドやコラボなど、誰よりも早くキャッチしたい情報が満載。今週の気になるモノと、最新ニュースをお届けします！

一輪の花のように天然石が輝く新ジュエリーブランド『Ichirin』

ピアス\38,500 リング\77,000（イチリン）

日本の職人の卓越した研磨技術によって生み出される『Ichirin』のジュエリー。繊細なカッティングによる天然石の輝きに思わずうっとり。

フレンチシックな日常着を提案。新ブランド『トゥルノン』がデビュー

ジャケット\63,800 パンツ\52,800（トゥルノン／キャプテンサンシャイン TEL. 03-6277-2193）

インド製のシルクシャンブレーセットアップは、鮮やかな発色と美しい光沢で、街でもひときわ目を引くこと間違いなし。

毎回人気の『自然堂』とつくるバッグシリーズに新型が登場！

W40×H26×マチ9cm\53,900（ザ シンゾーン／シンゾーン ルミネ新宿店 TEL. 03-5909-4088）

馬具をルーツにした革小物を展開する『自然堂』とつくったショルダーバッグ。しなやかな牛革で使い込むほどに味が増す。

デザイン性と機能性を両立した『REGAL』とのコラボシューズ

\66,000（F/CE.（R）×REGAL／エフシーイーフラッグシップストアトウキョウ TEL. 03-6452-5867）

トラッドなレースアップシューズは、GORETEXを搭載して透湿性と防水性を、vibram社のソールでグリップ力も兼備。