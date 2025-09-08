テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は８日、石破茂首相が７日午後６時から記者会見し、自民党総裁を辞すると発表したことを報じた。

東京・千代田区永田町の自民党本部前、国会記者会館からの生中継をまじえて大きく取り上げた辞意表明。石破首相の会見での言葉もボードを使用しながら、詳細に伝えた。

スタジオには政治ジャーナリストの田崎史郎氏が生出演。「まず石破さん、ご苦労さまでしたと申し上げた上で会見について考えますと、正直に言われている部分もありますが、これ正直じゃないなという感じを抱いたところもあります」とコメントした。

続けて「例えば日米関税交渉を一つの区切りとしたというのであれば、先週の金曜か土曜に記者会見してもおかしくないわけですね。日曜日に記者会見をする、退陣表明を日曜日にするというのは前代未聞だと思いますよ」と私見を語り、「それは今日、本来行われるはずだった前倒し総裁選の意思確認があるんで、その前に辞めざるを得なくなったということです」と解説した。