キッチンの見えない雑菌を解決！ニトリ500点を使ったマニアが薦める、殿堂入り3つ
安くて便利はあたりまえ。主婦の「あったらいいな」をとことん叶えてくれるのが、ニトリの魅力です。『もう迷わない ニトリで解決！劇的ラク家事アイテム教えます』（主婦の友社、おちび著）で、即買いアイテムを紹介してくれるのは、ニトリ公認マニアのおちびさんです。
◆500アイテム以上を試した、ニトリ公認マニア
ニトリ歴8年のおちびさんは、「多い時は週1で近隣の5つの店舗をランダムで回る」というニトリ愛の持ち主。これまで自ら購入し、使って試したニトリアイテムは500点以上という、自称「ずぼら主婦」。夫と娘の3人暮らしです。
そんなおちびさんが、キッチングッズに掃除洗濯グッズなど、テーマ別に厳選してくれました。これらを使えば、ずぼら主婦からプロ主婦に早変わり。まずは「超名品」の中からふたつ、紹介しますね。
※価格は、2025年7月14日現在、税込みです（一部離島の場合、別途手数料がかかります）
◆キッチンの水回りを一発撃退
キッチンの悩みといえば、あちこちに飛ぶ水。シンクのみならず、床や壁やテーブルなど、予想外に飛び、布巾で拭いても追いつかず、何より雑菌が気になります。そこで本書がおススメするのが、「はがせる超吸水スポンジ7×17cm（約190ml）（399円）」。
一見して普通のスポンジですが、実は12枚の薄いスポンジが重なってできているのです。つまり「薄いスポンジが12層重なっていて、1層ごとにめくってはがすことができる」といった、素晴らしい形状。さらに「1層ずつPVAスポンジとマイクロファイバーでできているので、7×17cmの場合、1個で190mlも吸水する力があるんです」という優れもの。
もちろん使い捨てではなく、繰り返し使えるので衛生的。しかもおちびさんいわく「もう半年以上、同じものを使っています」というくらい丈夫でエコロジカル。さりげなくニトリカラーなのも、個人的にツボでした。
◆薄いまな板を複数使えば、菌が移らない
肉、魚、野菜。切る食材によって洗いなおさなければならないのが、まな板。匂いは移るし、雑菌も繁殖しやすいから、地味ながら扱うのも一苦労。肉・魚の菌がまな板について、そのまま生野菜を載せたことで食中毒になる、というケースもあるんです。
ていうか、そもそもまな板って大きいし重くない？軽くて薄いまな板が何枚かあってもいいのでは？という疑問と要望にこたえたのが、「お皿になる」まな板です。「目的やシーンに合わせてまな板を選ぶと毎日の『切る』作業がもっとスムーズになります」と、本書でピックアップしたのが3種類のまな板。
Aお皿になるまな板（大）直径27×厚さ0.4cm 約180g 999円は、まな板とプレートの夢のコラボです。洗いものも増やさず、フルーツやチーズがひときわ映えます。
「B切れ味感動 魔法のまな板（S）縦21×横21×厚さ0.15cm 約150g 899円」は、少量と手間なくパパっと切りたいときに重宝します。「合成ゴム製で刃当たりがやわらかで切りやすく、ザラザラ加工で食材がすべりにくい」など、細やかな気遣いもうれしいのです。
◆その手があったか！たためるまな板
「C（デコホーム）立てて乾かせる たためるまな板M（DGY）縦25.7×横36.5×厚さ0.2cm 約170g 499円」は、広げるとB4サイズ、折りたたむとB5サイズと、面で使い分けができるのが超便利なのです。いちいち洗わなくてすみますし、自立できるので乾くのも早いです。
◆場所もとらず、料理の腕も一気に上がる
確実に料理の腕が上がりそうなアイテムといえば、スライサーとサラダスピナーではないでしょうか。とはいえ、場所もとるし収納も面倒くさそう。と、なんとなく敬遠していた人も、これなら「ほしい！」となるはず。
