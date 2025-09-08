“ストレス知らずの女性”になるには？優秀な女性ほどストレスから抜け出せないワケ
責任や人間関係のストレスに押しつぶされそうになって、気づけばイライラ、モヤモヤしてしまう……。そんなとき、「私って幸せじゃないのかな」と不安になる女性は少なくないはず。
『運のトリセツ』を上梓したばかりの脳科学者の黒川伊保子さんは、「“無邪気な脳”を取り戻すことが、ストレスを遠ざけるカギ」と語ります。
そこで今回は、脳科学の視点から、がんばらなくてもストレスと無縁で、いつでも自分らしく輝く女性になる脳の使い方を、黒川さんに教えてもらいました。
※本記事は、『運のトリセツ』より一部を抜粋・再構成しています。
◆「ストレス知らずの女」になるには
仕事も軌道に乗ってきて、ある程度の自信も出てきた。でも、その分、責任が重くのしかかったり、イヤな上司にイライラしたり、要領のいい同僚に嫉妬もしたりして、ストレスもたまってくる。
そんなときこそ、「無邪気な脳」を取り戻そう、というサイン。
無邪気とは、「好奇心」と「素直さ」。
無邪気とは、損得勘定なしに、他人の気持ちを自分の気持ちのように思えることです。ということは、自分の気持ちも、ちゃんと把握しなければなりません。
◆「いい子ちゃん」を卒業する
女性はときに、周囲の期待に応えようとする意識が強すぎて、自分らしさを見失うことがあります。赤ちゃんのときからコミュニケーション能力が高く、人の心情を勘案する能力が高いためです。
特に完璧主義の優秀な母に育てられた優等生の娘は、母親の期待に応えようとするクセが抜けず、大人になっても、社会の期待通り「いい子ちゃん」になろうとしすぎていて、それが無邪気さの邪魔をしてしまいます。そして、自分の本当の気持ちさえもわからなくなり、それが、ストレスとして蓄積されてしまうことに。
危険なのは、ストレスがたまると、脳の使い慣れている回路だけを漫然と使うようになるので、思い込みが激しくなったり、過去の呪縛にとらわれやすくなったりすること。
すると、「自分が知っている、以前起きた事象」でしか物事を判断できないので、新しい視野で考えが浮かばなくなります。
◆「それ、違います」と言えるのが無邪気さ
頭がよくて美人、そして器用な人ほど、このループから抜け出せないのですが、抜け出すためには、まずは自分の中にある「不快」「イヤ」という違和感を自覚しましょう。
「それ、違うと思います」とハッキリ言えることが無邪気さなのです。
ちなみに、我が家の３歳の孫息子は、嫌なことははっきりとイヤと言い、したいことは躊躇なく伝えてくれます。「お風呂入ろうよ」「ヤダ！」「湯船で氷融かして遊ぼ」「OK！」みたいな感じです。初見で言うことを聞くことはほとんどありませんが、OKが出たときの笑顔と集中力があまりにも清々しくて「本当に素直だなぁ」と感心します。
で、思ったんですけど、大人の言うことを聞く子どもを、昭和世代は「素直な子」って言うけど、あれ間違ってますよね。自分の気持ちに蓋をして、大人の言うことに従う子は素直じゃないでしょう。自分の気持ちと好奇心を素直に口にする子を「素直な子」と呼ぶべき。あなたも、自分にそうしてあげてくださいね。
◆ココ・シャネルの「自尊心」に学ぶ
大事なことがあります。「許せないこと」は信念になり、貫けば自尊心になるということ。シャネルがそれを見せてくれました。
かつて世界中でミニスカートがブームになったとき、ココ・シャネルは頑と、「大人の女性は膝を見せないのがエレガント」と、膝下丈のスカートを提唱し続けました。
一九五九年、テレビのインタビューで彼女はこう答えています。
『運のトリセツ』を上梓したばかりの脳科学者の黒川伊保子さんは、「“無邪気な脳”を取り戻すことが、ストレスを遠ざけるカギ」と語ります。
そこで今回は、脳科学の視点から、がんばらなくてもストレスと無縁で、いつでも自分らしく輝く女性になる脳の使い方を、黒川さんに教えてもらいました。
◆「ストレス知らずの女」になるには
仕事も軌道に乗ってきて、ある程度の自信も出てきた。でも、その分、責任が重くのしかかったり、イヤな上司にイライラしたり、要領のいい同僚に嫉妬もしたりして、ストレスもたまってくる。
そんなときこそ、「無邪気な脳」を取り戻そう、というサイン。
無邪気とは、「好奇心」と「素直さ」。
無邪気とは、損得勘定なしに、他人の気持ちを自分の気持ちのように思えることです。ということは、自分の気持ちも、ちゃんと把握しなければなりません。
◆「いい子ちゃん」を卒業する
女性はときに、周囲の期待に応えようとする意識が強すぎて、自分らしさを見失うことがあります。赤ちゃんのときからコミュニケーション能力が高く、人の心情を勘案する能力が高いためです。
特に完璧主義の優秀な母に育てられた優等生の娘は、母親の期待に応えようとするクセが抜けず、大人になっても、社会の期待通り「いい子ちゃん」になろうとしすぎていて、それが無邪気さの邪魔をしてしまいます。そして、自分の本当の気持ちさえもわからなくなり、それが、ストレスとして蓄積されてしまうことに。
危険なのは、ストレスがたまると、脳の使い慣れている回路だけを漫然と使うようになるので、思い込みが激しくなったり、過去の呪縛にとらわれやすくなったりすること。
すると、「自分が知っている、以前起きた事象」でしか物事を判断できないので、新しい視野で考えが浮かばなくなります。
◆「それ、違います」と言えるのが無邪気さ
頭がよくて美人、そして器用な人ほど、このループから抜け出せないのですが、抜け出すためには、まずは自分の中にある「不快」「イヤ」という違和感を自覚しましょう。
「それ、違うと思います」とハッキリ言えることが無邪気さなのです。
ちなみに、我が家の３歳の孫息子は、嫌なことははっきりとイヤと言い、したいことは躊躇なく伝えてくれます。「お風呂入ろうよ」「ヤダ！」「湯船で氷融かして遊ぼ」「OK！」みたいな感じです。初見で言うことを聞くことはほとんどありませんが、OKが出たときの笑顔と集中力があまりにも清々しくて「本当に素直だなぁ」と感心します。
で、思ったんですけど、大人の言うことを聞く子どもを、昭和世代は「素直な子」って言うけど、あれ間違ってますよね。自分の気持ちに蓋をして、大人の言うことに従う子は素直じゃないでしょう。自分の気持ちと好奇心を素直に口にする子を「素直な子」と呼ぶべき。あなたも、自分にそうしてあげてくださいね。
◆ココ・シャネルの「自尊心」に学ぶ
大事なことがあります。「許せないこと」は信念になり、貫けば自尊心になるということ。シャネルがそれを見せてくれました。
かつて世界中でミニスカートがブームになったとき、ココ・シャネルは頑と、「大人の女性は膝を見せないのがエレガント」と、膝下丈のスカートを提唱し続けました。
一九五九年、テレビのインタビューで彼女はこう答えています。