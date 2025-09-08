前回は、「高齢者介護」の現場について紹介したが、もう1つ、介護福祉の世界で特筆しておきたい現場がある。「障害者支援」だ。同じ福祉施設であっても、求められる作業やスキルには大きな違いがある。

今回は、そんな障害者福祉の現場と、過去に起きた凄惨な事件から垣間見える、ある思想の危うさについても考察していきたい。

【写真を見る】国民の約5人に1人が後期高齢者…障害者支援の現場はどうなっているのか

障害者施設の人手不足の要因も「少子高齢化」

前回でも述べたとおり、過酷な労働環境が常である他業種と同様、介護の世界も深刻な人手不足に喘いでいる。

その大きな要因になっているのは「少子高齢化」だ。

日本は2025年に団塊の世代が75歳を迎え、国民の約5人に1人が後期高齢者となり、要介護者の数は年々かなりの勢いで増加。介護の世界は、少ない若者が文字通り“高齢者を支える現場”になっている。

現場の苦労は絶えない（写真はイメージ）

しかし、だからといって高齢化によって人手不足に陥っているのは「高齢者施設」だけではない。「障害者支援施設」においても、人手不足の要因は「高齢化」だ。

高齢になると必然的に身体機能は低下し、身体の不自由を訴える人は多くなる。さらに、高齢化に伴い重度の認知症を発症すると、精神障害が認められることもあるため、必然的に高齢化が障害者数を増やす要因になるのだ。

令和7年版「障害者白書」（内閣府）によると、「身体障害」「知的障害」「精神障害」の3区分について行った各種調査から推計される障害者数の概算は、身体障害者（障害児含む、以下同じ）423万人、知的障害者126万8千人、精神障害者603万人で、やはり高齢者が多いのは、身体障害者と精神障害者だ（身体・知的障害者については2022年10月1日確定の総務省「人口推計」を、精神障害者については23年10月1日現在の同資料を用いて算出）。上に引用した図表は年齢階層別の在宅身体障害者数の推移である。

受け入れが進む外国人労働者

しかし、福祉の世界は過酷な労働環境や低賃金などの問題から、成り手がなかなか増えない。こうした人手不足の打開策として、国が現在積極的に受け入れているのは、やはりと言うべきかここでも「外国人労働者」だ。

外国人労働者受け入れの是非については次回以降で詳しく考察していこうと思うが、現在、日本の介護業界には5万6000人ほどの外国人労働者がおり、その数は今後も増えていくことは確実だ。

外国人労働者の受け入れにおいて、世間からよく聞こえてくるのは「意思疎通がうまくいかない」という不安だ。とりわけ、こうした福祉の業界で相手との言語のコミュニケーションが取れないのは、大きな壁になりそうなところ。

しかし、ある障害者施設の職員は、こう話す。

「自分の施設にも3名の外国人労働者がいますが、これまで利用者さんとトラブルになったことは一度もありません。言葉によるコミュニケーション能力ももちろん必要ではありますが、障害者福祉の現場には、コミュニケーションが難しい利用者さんが多い。現場でより大事になるのは、アイコンタクトや表情を読む能力だと思います。そして何より、ひとりひとりの“習慣”を知っておくことのほうが重要なのです」

障害者支援と高齢者介護の違い

この「ひとりひとりの“習慣”」を知ることは、どの現場においても重要にはなるが、こと障害者支援においては特に重要になる。その理由は、施設に集まる利用者の障害の種類や等級は様々で、それぞれの障害に起因する「クセ」や「こだわり」が全く異なるからだ。

そのため、職員は利用者それぞれの身体的健康状態を把握し、適切な身体ケアを提供することが求められる。例えば自閉症の人は、強い「こだわり」を持っていることが多いという。

「食事介護の時、いつもと食器の位置が違うと、それをこちらが直すまで食べ始めてくれない人などがいます」

また、障害者施設の場合、高齢者施設よりも「力」や「体力」が必要になることが多いという。利用者には、高齢者だけでなく若者がいるためだ。

ある施設では、夜中に若い利用者が壁をぶち抜き、中から断熱材などを引き抜いてしまったこともあるという。その一方、身体障害者の場合は、力をうまく入れることができないケースもある。

「力が入らない身体は、抱き上げる時に非常に重く、介護する職員は体力を使うんです」

やまゆり事件を肯定化する怖さ

前回紹介した通り、介護職員は利用者からのハラスメントを受けることが多い一方、ストレスの多い労働環境では、逆に職員による利用者へのハラスメントや虐待が問題になったり、時に殺傷事件が報じられたりすることもある。

なかでも世間に大きな衝撃をもたらしたのが2016年7月、神奈川県立の知的障害者福祉施設「津久井やまゆり園」で、入所者など45人が次々に刃物で刺された殺傷事件ではないだろうか。

同事件では、入所者19人が死亡、職員2人を含む26人が重軽傷。逮捕された植松死刑囚は、やまゆり園に3年以上勤務していた、逮捕当時26歳の元職員だった。

犯行の動機は、「意思疎通ができない障害者に、生きる価値はない」という選民思想によるものだ。

一般的に考えてもこれは納得し難い思想だ。人が人の命の重さをジャッジする権利は全くない。

しかし、昨今のSNSを分析してみると、犯人と同じような思想を発言するアカウントを度々見かけることがあり、その度に言葉に表せないような不気味さと不快感を抱く。最近では同死刑囚に同情を寄せる若者の声も少なくない。

余談だが、筆者の父も障害者手帳を持っている。

先天的なものでも、身体的な介助が必要なわけでもないが、50代前半で発症したくも膜下出血が原因で「高次脳機能障害」という後遺症が残り、新しい記憶を脳に留めておくこと、感情をコントロールすることが難しくなった。以降、一人で出歩ける範囲はせいぜい半径500メートルくらいとなり、今後もひとりでは生きていくことができない。

そんな父が倒れてすぐのころ、同じことを2分おきに聞く彼に対して、代わりに会社の経営を任されていた筆者はある日、強い口調でついこんな言葉を放ってしまった。

「何回言えば分かるんだ。もう何度も同じことを聞くな」

その時、父から返ってきた言葉を、今でも忘れられないでいる。

「俺だって好きでこうなったんじゃないわい……」

忙しさや“しつこさ”が続くと、障害者の言動に目や耳を向けなくなってしまう。

なぜ暴れるのか。なぜ毎度同じことを聞いてくるのか。当時の私には、彼の言葉を1度すら聞く余裕がなくなっていた。結局、障害者である父と意思疎通をしようとしなかったのは、私のほうだったと、父の言葉で気付かされたのだ。

健常者のようにすんなり答えは出ないかもしれないが、実はそこに耳を傾け目を向けることこそが、最も早く、そして互いが最も満足できる結果になるのだと思う。

入所の際に知っておいてほしいこと

職員による虐待が報じられることに対して、現場からは「世間に知っておいてほしいこと」として、こんな声が聞こえてくる。

「福祉施設において、職員による虐待のニュースが続いているが、ほとんどの現場は非常に明るく皆さん仲がいいです。世間には、一部で起きた事件を全体イメージとして捉えないで頂きたいです」

また、ある障害者施設からは「僕たちに任せてほしい」いう声が印象的だった。

「入所型の障害者施設の場合、ご家族は心配して近くの施設に預けたいと思うかもしれないが、少し距離があったほうがいい。『これだけ近いのに会いに行かない自分』に罪悪感を抱いてしまい、お互いのQOLが下がってしまう。大切なご家族は僕たちにドンと任せてほしい」

橋本愛喜（はしもと・あいき）

フリーライター。元工場経営者、日本語教師。大型自動車一種免許を取得後、トラックで200社以上のモノづくりの現場を訪問。ブルーカラーの労働問題、災害対策、文化差異、ジェンダー、差別などに関する社会問題を中心に執筆中。各メディア出演や全国での講演活動も行う。著書に『トラックドライバーにも言わせて』（新潮新書）、『やさぐれトラックドライバーの一本道迷路 現場知らずのルールに振り回され今日も荷物を運びます』（KADOKAWA）

デイリー新潮編集部