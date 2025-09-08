TBS宇賀神メグアナ、自前の応援グッズ身につけ阪神優勝喜ぶ「本当に幸せです」
TBSの宇賀神メグアナ（29歳）が、9月8日に放送された情報番組「THE TIME,」（TBS系）に出演。阪神タイガースの2年ぶり7度目のリーグ優勝に歓喜した。
この日、阪神の優勝の話題を伝える中で、阪神ファンの宇賀神アナは、自前の阪神のユニフォームを着て、メガホンを首にかけ、さらに近本光司外野手の応援タオルを広げ、「全国の阪神タイガースファンの皆さんと気持ちは同じ。本当に幸せです」とニッコニコ。
また、タレント・川田裕美も「大阪出身者としては、ほんとに、今回、無双状態で来ていましたけれども、やっぱり史上最速という記録を打ち立ててくれて、ほんとに嬉しいです」とコメント、宇賀神アナと阪神トークを続けたものの、強制的に次の話題へ切り替えられた。
その後も、ユニフォーム姿のまま“シマエナガダンス”を踊ったあと、安住紳一郎アナから「タイガース良かったねぇ」と振られ、宇賀神アナは「タイガース、嬉しいです」。
さらに、世界バレーの解説で登場した元バレーボール選手の竹下佳江氏は、夫が阪神2軍投手コーチの江草仁貴氏ということで、安住アナから「ご主人がタイガースの江草仁貴2軍投手コーチということで、おめでとうございます（笑）」と祝福を受け、「ありがとうございます（笑）。そんなそんな。（昨日は世界バレーと阪神戦で）忙しかったです」と喜びを語った。
