明日の『あんぱん』“のぶ”今田美桜、訪ねてきた編集者に『アンパンマン』を差し出す
今田美桜が主演する連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第24週「あんぱんまん誕生」（第117回）が9月9日に放送される。
【写真】嵩（北村匠海）は治虫（眞栄田郷敦）からある提案を持ちかけられる
本作は『アンパンマン』を生み出したマンガ家で絵本作家のやなせたかしさん（1919‐2013）と、小松暢さん（1918‐1993）の夫婦をモデルにした物語。何者でもなかった2人が人生のあらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現したアンパンマンにたどり着くまでを活写する。脚本は連続テレビ小説『花子とアン』（NHK総合）や『Doctor-X 外科医・大門未知子』シリーズ（テレビ朝日系）などで知られる中園ミホが手がけ、主人公・朝田のぶを今田、のぶの夫・柳井嵩を北村匠海が演じる。
■第117回あらすじ
劇場公開された映画『千夜一夜物語』は大ヒットとなる。治虫（眞栄田郷敦）はヒットのお礼にと嵩にある提案をする。
そんな中、訪ねてきた編集者から次回作を書いてほしいと依頼される。なんでも大歓迎という彼女の言葉に、のぶは『アンパンマン』を差し出し、最後まで読むだけでも読んでほしいと迫る。
連続テレビ小説『あんぱん』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
