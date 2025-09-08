

子ども自身が考え抜く力を育むことが重要です（写真：Fast&Slow／PIXTA）

お子さんが指示待ちで、自ら考えて行動するのが苦手だと感じたことはありませんか？ 実は、子を思う親の何気ない行動が、無意識のうちに子どもの「考える力」を奪っている可能性があります 。『子育てママに知ってほしい ホンモノの自己肯定感』、『7つの“デキない”を変える “デキる”部下の育て方』を上梓した非認知能力専門塾Five Keys代表の井上顕滋氏が、思考力を削ぐ親のNG行動3つと、子どもの自主性を育む関わり方のポイントを解説します 。

なぜ今、「自分で考える力」が重要なのか

お子さんが決まった課題はこなせるのに、ひとたびイレギュラーな問題に直面すると途端に立ちすくんでしまう――そんな姿に不安を覚えたことはないでしょうか？ 近年、「指示待ち」で自分から考えて判断することが苦手な子どもや若者が増えているとも指摘されています。

実際、精神科医の泉谷閑示氏は「マニュアルはパーフェクトに覚えられるのに、マニュアルにないことはお手上げという人が多い。『自分で考える力のない人』が増加している」と警鐘を鳴らしています。

記憶力や計算力が高ければテストで高得点を取ることはできますが、社会に出てから本当に役立つのはマニュアルでは対処できない問題を解決する能力です。AIによる世の中の大きな変化に適応していくためにも、自分で状況を分析し判断できる「考える力」がますます重要になります。

このような思考力不足は世界的にも懸念されており、例えばアメリカで2023年に実施された企業調査では、新卒学生の批判的思考や複雑な問題解決スキルが十分に備わっていると考える企業は全体の約半数に留まったと報告されています 。

つまり、学校の勉強で知識を詰め込むだけでは不十分で、子ども自身が非認知能力である考え抜く力を育まなければ将来「活躍できない人」「成果を出せない人」になりかねないという不安が現実味を帯びているのです。

では、なぜ子どもの「考える力」は十分に育ちにくいのでしょうか。実は、家庭での親の関わり方が大きく影響しています。親や養育者が日々の子育てで無意識にとっている行動の中に、子どもの思考力を奪ってしまうNG行動が潜んでいるのです。

これまでFive Keysに入塾したての保護者から「子どもが自分で考えない。どうすればいいか」というような相談を数えきれないほど受けていましたが、ほぼ全員これから解説する親の行動が原因でしたので参考になさってください。

子どもの「考える力」を阻んでしまう親のNG行動には大きく分けて3種類あります。それぞれの行動が一見もたらすメリットと、長期的にもたらすデメリットを解説していきます。

NG行動1『すぐに答えを与えてしまう』

この行動の親にとってのメリットは、子どもが勉強や人間関係の問題などで「わからない！」と助けを求めてきたとき、親がすぐ「やり方」や「解き方」を教えてあげれば、当然問題解決へ大きく前進します。子どもが困っている様子を見るのは親にとってつらいものですから助けたい一心で答えを与える気持ちはよくわかります。

しかし子どもにとっての長期的デメリットについても認識しておかなければなりません。自力で試行錯誤する経験こそが思考力を鍛えるにもかかわらず、親がすぐ答えを教えてしまうと、子どもは「分からなければ大人に聞けばいい」と学習し、自分で考えたり、調べたりするプロセスを放棄してしまいます。

2014年にシンガポールETHセンター所長を務めるManu Kapur教授が高校生を対象に行った研究では、新しい数学の問題の解き方を教わる前に、自力で解こうと挑戦した生徒のほうが、最初から解き方を教わった生徒よりもその後の概念理解度や知識の応用力が有意に高かったと報告されています。

これは、たとえ途中で間違えたり遠回りしたりしたとしても、自分で頭を使って考えた経験が深い学びにつながることを示唆しています。ダラム大学のロバート・コー教授が「学習は人々が一生懸命考えなければならないときに起こる」と述べたように、子ども自身に「深く考えさせる」時間を与えることが何より大切なのです。

自分で考えて答えを導き出す成功体験を積んだ子は「自分はできる」という自信がつき、次の課題にも主体的に挑戦する好循環が生まれますが、その機会を奪われた子は受け身の学習姿勢から抜け出せなくなる可能性があります。

目先の課題は片づいても、将来的に創造性や問題解決力に欠ける人材になってしまうリスクがある点で、この「すぐ答えを与える」行為は大きな問題と言えるでしょう。

NG行動2. 『過保護・過干渉』

親心から、子どもが失敗したり困ったりしないよう先回りして問題を取り除いてあげると、短期的には子どもが苦労や挫折を味わわずに済むというメリットがあります。

例えば忘れ物がないよう親が持ち物を全部チェックする、友達とのトラブルに即座に介入して解決策を与える、宿題に付き添って細かく手順を教えるといった関わり方は、その場では子どもがスムーズに物事を進められることは間違いありません。親自身も「放っておいて失敗させるより、自分が手を出したほうが早くて確実」と感じ、ストレスや不安が和らぐかもしれません。

しかしこのような過保護・過干渉な子育ては、子どもの自己管理能力や問題解決能力の発達を妨げると研究で示唆されています。

2021年にスタンフォード大学のイェレナ・オブラドヴィッチ教授らが4〜6歳の子どもとその親、102組を対象に行った研究では、子どもが集中して遊んだり課題に取り組んでいる最中に親が頻繁に口出し・指示をする家庭の子ほど、その後の自分の感情や行動を調整する自己制御レベルが低く、我慢する力などを測る実行機能テストの成績も低いことが報告されています。

さらに長期的に見ると、過保護・過干渉に育てられた子どもは思春期以降に自立や意思決定に課題を抱えやすくなります。

2020年にバージニア大学の心理学者エミリー・ローブ氏らが13歳から32歳まで184人を追跡した縦断研究では、13歳時に親から心理的に過度にコントロールされる育てられ方をしていた子どもほど、成人後に恋愛関係の構築がうまくいかず、32歳時点で学業の達成度（最終学歴）も低い傾向が明らかになりました。

親が手取り足取り何でも決めてくれる環境に慣れた子は、いざ親の管理下から離れると自分で考えて行動することに不安を覚え、重要な場面でも決断できなかったり、逆に抑圧への反動で突飛な問題行動に走ったりする恐れすらあります。短期的な安心と引き換えに、子どもの将来的な適応力・自立心を奪ってしまう点で「過保護・過干渉」も大きな問題行動です。

NG行動3『指示・命令型のかかわり』

親が家庭で常に指示を出し、子どもがそれに従っていれば、一見家庭内の秩序は保たれ短期的な問題行動も減るかもしれません。「これをしなさい」「あれはダメ」と細かく命令すれば、子どもは指示の範囲内で動くため親の不安も和らぐでしょう。強く叱責したり罰を使ったりすれば、その場では子どもを従わせることができ、親の望む行動を取らせやすくなります。





しかし指示や命令によって子どもを動かそうとするときに「考えている」のは誰でしょうか。考えているのは「親」であり「子ども」ではないことに気づく必要があります。

私は保護者向けの講義の中でいつも「指示・命令型の親がその関わり方を変えずにいると間違いなく考える力がない子になります」と強く警告しています。

指示・命令型の家庭で育った子は自己決定の経験を積めないため、成長して親の管理から離れた途端に何をどうしてよいかわからなくなるケースもあります。

心理的に抑圧された環境が長いと、反動で思春期以降に反抗的・攻撃的な行動に出たり、萎縮して他者に流されやすくなったりするリスクも考えられます。実際の社会では正解のない問題や選択が数多く存在します。

親の命令に従うだけではなく、「なぜそれが必要なのか」「自分はどうしたいのか」を考える訓練を積ませなければ、子どもはいざというときに自分の頭で判断できません。指示・命令型の養育は一時的な統制にはなっても、将来的に必要となる思考力・判断力を育むことを阻害するという点で大きな問題と言えます。

では、子どもの「考える力」を伸ばすために親は具体的にどう行動すればよいのでしょうか。シンプルに上記の3つのNG行動の逆をやってください。

【子どもに考える時間と機会を与える】

すぐに答えを教えるクセをやめ、代わりにヒントを出したり一緒に問題を読み解いたりして、子ども自身が「わかった！」と気づく瞬間をつくってください。たとえば「次はどうすればいいと思う？」「どうしてそうなるのかな？」と問いかけるだけでも、子どもの頭は回転し始めます。

子どもが自力で考え抜いた末に答えに辿り着いたときはしっかり「自分で考えたこと」を褒めてください。そのプロセスこそが思考力育成のトレーニングです。スタンフォード大学のオブラドヴィッチ教授も「親が子どもに主体的にやらせることで、子どもは自己抑制力を練習し自主性が育まれる」と指摘しています。

親は答えを知っていてもあえて口を出さず、陰で見守る「黒子」に徹するくらいの姿勢が理想です。

【失敗も含めて経験させる】

過保護や過干渉を控え、子ども自身にやらせてみる勇気を持ってください。もちろん危険を伴う場合や重大な問題につながる場合は介入が必要ですが、そうでない場面では多少の失敗や遠回りは貴重な学習機会と捉えてください。

忘れ物をして困ったら次はどう防ぐか一緒に考える、友達とのケンカもまずは子ども自身に解決させてみるなど、親が子どもの人生を代行せず、子どもが自分で問題を発見し、試行錯誤し、修正しながら乗り越えるプロセスを経験させてあげてください。

そうすることで、レジリエンス（困難に立ち向かう力）や自己効力感が高まります。一歩引いて見守る親になることが長い目で見て子どもの自立を助けるのです。

ルールや方針は子どもと対話しながら決める

【対話によるしつけと自主性の尊重】

親の権威で押さえつけるのではなく、できるだけ子どもと対話しながらルールや方針を決めるよう心がけてください。もちろん絶対的に重要な礼儀や信用にかかわることなどは親が与える絶対ルールで問題ありません。





そういった問答無用に重要なもの以外については、頭ごなしの命令ではなく、「なぜそれが危険なのか」「どうしてそれをしてはいけないのか」や「なぜそれをすることが重要なのか」「どうして続けなければならないのか」などを噛み砕いて説明し、子どもにも意見を言わせてみてください。

心理学者ローブ氏も「親が子どもに自分で考えさせ、親とは異なる意見を表明させることは非常に重要である。10代の頃に思考と行動の自立を育むことはより健全な大人へと導く」と述べています。

実際、マギル大学のビクトリア・タルワー博士の研究でも、子どもに嘘を責めて罰するより「正直でいることはなぜ大切か」を説いたほうが、子どもが自発的に正直になったという結果も出ています。

頭ごなしの命令や罰に頼らず、子どもが納得して行動を選択できるよう導くことが、内面的な思考力・判断力を育てる近道なのです。

ここまで見てきた親のNG行動は「子どもから自分で考える機会を取り上げてしまう」という共通点があります。

忙しさや不安からつい手や口を出してしまう気持ちは親として自然なものですが、目先の安心・効率と引き換えにしているものは、子どもの明るい未来かもしれません。どうか勇気を持って、ぐっと見守ることを意識してみてください。子どもが「わからない…」と悩んでいるとき、すぐ教えるのではなく「どうしたらいいかな？」と問いかけて一緒に考えてみる。

過保護・過干渉になりそうな場面では、一歩引いて小さな失敗を経験させてみる。命令したくなるときこそ、グッと堪えて子どもの意見に耳を傾け対話してみる――。そうした積み重ねによって、子どもは少しずつ自分で考え、判断し、行動できる力を身につけていきます。

考える力は子ども自身の中にある人生の羅針盤とも言える重要な非認知能力です。お父さんお母さんが本当にわが子の幸せを願うなら、これまでの習慣を見直し、これらの小さな積み重ねを大切になさってください。将来マニュアルに頼らず自分の頭で考え、道を切り拓いていける大人へと育つ大きな一歩になるはずです。

（井上 顕滋 ： 非認知能力専門塾 Five Keys代表）