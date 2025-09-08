Æ¬¤Î°¤¤¿Í¤Ë¸Â¤Ã¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÇ¾¤¬»ß¤Þ¤ë¸ý¤°¤»¡×¥ï¡¼¥¹¥È1
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤ì¤è¡×¡½¡½¤¢¤Ê¤¿¤â¡¢¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ·ù¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡© Æ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ä¤ëµ¤¤¬°ìµ¤¤ËÎä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼Â¤Ï¤³¤ì¤Ï¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç¾¤¬Ì¿Îá¤äÈÝÄê¤Î¸ÀÍÕ¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¡ÈÄä»ß¾õÂÖ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤ä¤ëµ¤¤ä¼«È¯À¤òÃ¥¤¤¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Þ¤Ç°²½¤µ¤»¤ë¡¢ºÇ°¤Î¡ÖÇ¾¤¬»ß¤Þ¤ë¸ý¤°¤»¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÏÃÂê¤Î½ñÀÒ¡Ø´ñÀ×¤¬µ¯¤¤ë ËèÄ«1Ê¬Æüµ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦»°ÂðÍµÇ·»á¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤òÆ°¤«¤¹¿Í¤ÏÌ¿Îá¤äÈÝÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¼ÁÌä¡É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
Ì¿Îá¤ÏÈ¿È¯¤òÀ¸¤ß¡¢¼ÁÌä¤Ï¼«È¯À¤ò°ú¤½Ð¤¹
»ä¤Ï¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤ä¿´Íý³Ø¤ò³Ø¤Ó¡¢¿ôÀé¿Í¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿Îá¤Ç¤Ï¿Í¤ÏÄ¹Â³¤¤·¤Þ¤»¤ó¡£Îã¤¨¤Ð¡Ö¤Ê¤¼¤ä¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È¼¸ÀÕ¤¹¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤ÏËÉ¸æÅª¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ä¤ëµ¤¤ò¼º¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¿Ê¤á¤é¤ì¤½¤¦¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢Àøºß°Õ¼±¤¬²ò·èºö¤òÃµ¤·»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¿Í¤Ï¡ÖÅú¤¨¤ò½Ð¤½¤¦¡×¤È¤¹¤ë½¬À¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Àøºß°Õ¼±¤ËÆÏ¤¯¼ÁÌä¤Î°ÒÎÏ
¸²ºß°Õ¼±¤Ç¹Í¤¨¤ë¤Î¤ÏÉ¹»³¤Î°ì³Ñ¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£¹ÔÆ°¤òº¸±¦¤¹¤ë¤Î¤Ï90¡ó°Ê¾å¤òÀê¤á¤ëÀøºß°Õ¼±¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤ËÆ¯¤¤«¤±¤ë¤Î¤¬¡Ö¼ÁÌäÎÏ¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤É¤ó¤ÊÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ì¤Ð¡¢Áê¼ê¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿Ì¤Íè¤ò»×¤¤ÉÁ¤¡¢¼«Á³¤È¹ÔÆ°¤¬Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÇ¾²Ê³ØÅª¤Ë¡Ö¥«¥é¡¼¥Ð¥¹¸ú²Ì¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢¼ÁÌä¤¬¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤È¤Ê¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ä¹ÔÆ°¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÎÉ¤¤¼ÁÌä¤¬´Ø·¸À¤òÊÑ¤¨¤ë
¼ÁÌä¤Ë¤Ï¿Í´Ö´Ø·¸¤òÊÑ¤¨¤ëÎÏ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð²ÈÄí¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÊÒ¤Å¤±¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤±¤ÐÀÕ¤á¤é¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È²÷Å¬¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÊ¹¤±¤Ð¡¢¶¨ÎÏÅª¤Ê¶õµ¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
»ä¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÄ«³è¤Î»²²Ã¼Ô¤â¡ÖÉô²¼¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Ì¿Îá¤ò¤ä¤á¤Æ¡Ö¤É¤¦»×¤¦¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊÑ¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¿¦¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬Âç¤¤¯²þÁ±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Æü¤«¤é»È¤¨¤ë¡Ö¼ÁÌäÎÏ¡×
¤Ç¤Ï¡¢Æü¾ï¤Ç¤É¤ó¤Ê¼ÁÌä¤ò°Õ¼±¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï3¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡Ì¤Íè¤òÉÁ¤«¤»¤ë¼ÁÌä¡§¡Ö¤³¤ÎÀè¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¡©¡×
¢²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¼ÁÌä¡§¡Ö¤â¤·À©¸Â¤¬¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¤é¡©¡×
£¹ÔÆ°¤òÂ¥¤¹¼ÁÌä¡§¡Öº£Æü°ìÊâ¿Ê¤á¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢²¿¤ò¤¹¤ë¡©¡×
¤³¤ì¤é¤ò»È¤¦¤È¡¢Áê¼ê¤ÎÃæ¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿Åú¤¨¤¬°ú¤½Ð¤µ¤ì¡¢¼«È¯Åª¤Ê¹ÔÆ°¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿Í¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤ÏÎÏ¤Ç¤â¸¢°Ò¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Àøºß°Õ¼±¤ËÆÏ¤¯¡Ö¼ÁÌäÎÏ¡×¤Ç¤¹¡£Ì¿Îá¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î¿´¤ÏÆ°¤½Ð¤·¡¢¼«¤é¹ÔÆ°¤·»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¿Í¤òÆ°¤«¤¹¤È¤Ï¡¢¼Â¤ÏÁê¼ê¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÅú¤¨¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¡£º£Æü¤«¤é¤¼¤Ò¡¢¼ÁÌä¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£