「漫画家になんかなれるわけない」と全否定！頭にきたのでテレビ番組に投稿したら？タレントの回答にスカッとした！【インタビュー】
「漫画家になりたかった」と言ったら「アンタがなれるわけないじゃん！」と何度も何度も全否定された過去。実際に漫画家になって活躍している人はいるのに、全否定されたことにとても腹が立った。その怒りをテレビ番組に投稿したら、タレントから意外な言葉をもらって…？実体験を描いた南波くわしく(@kwsk28)さんの『怒り新党 と私』を紹介するとともに話を聞いた。
【漫画】『怒り新党と私』を読む
■「アンタがなれるわけないじゃん！」人の夢を他人が全否定するのなんで？
南波くわしくさんが描く『怒り新党と私』は、相手は何気なく言ったことでもずっとしこりになってしまった出来事。高校生の南波さんが、「子どものころ漫画家になりたかった」と話すとクラスメイトに「は？何言ってんの？アンタがなれるわけないじゃん！ああいうのは天才だけがなれるんだよ」と、全否定された。
「なれない代名詞の芸能人やスポーツ選手もたくさんいるし、漫画家を職業とする人もいるのに、なぜ頭ごなしに否定されなければいけないのか？」と、とても腹が立った。その後も怒りが収まらず、テレビ番組に投稿すると、放送日に南波さんの投稿が読まれた。タレントさんは夢を否定することをテーマに20分も話してくれ、「夢なんてさ、人に言わなくていいんだよ。黙ってなっちゃえばいいんだから！」という言葉にとても救われたという。同作には5.2万のいいねがつき、「盛り上がって話していたわりにサクッと不採用」「まさかのオチ」などのコメントがついた。
■あのときの言葉が支えになって、今も漫画を描いている
――「漫画家になれない」と夢を否定されたときはどのような気持ちでしたか？
とても腹が立ちましたね！当時は既に別の職業を目指してたので、小さいころの思い出として「漫画家になりたかった」という話をしたのに、「アンタがなれるわけないじゃん！」と何度も何度も全否定されたため、「昔のことなのになぜこんなに否定されないといけないの？」と怒りがどんどん湧いてきました。
――テレビ番組に投稿したときの経緯を教えてください。
夢を全否定された怒りが収まらず、勢いで投稿しました。否定されてから何日か経っても全く怒りが収まらず、ふと「そういえば怒りをぶつける番組があったな」と思い出して、PCに向かった気がします。投稿は番組Webサイトから行いました。
――番組で取り上げられ、コメントをもらったときの気持ちを教えてください。
瞬きも忘れるくらいテレビを見つめて、言葉一つひとつを噛み締めました。「うれしい」という言葉がチンケに聞こえるくらい、とてもあたたかく大切な時間になりました。
――南波さんはこうして今も漫画を描いていますが、「漫画家になりたかった」と話していた当時と気持ちの変化はありますか？
気持ちの変化で言うと、当時よりも「今の方が漫画家への気持ちは強い」です。高校生のときは既に別の目標があって違う職業を目指していたので、「漫画は趣味程度でできたらいいな〜」とゆるく考えていました。しかし、子どもが生まれて「今までの働き方だと厳しいな」と感じたとき、漫画家を専業にする選択肢を取れたのは『怒り新党』の番組に取り上げてもらったことが1つの要因だったと思います。「こうやって肯定してくれる大人がいるんだ」と安心できたし、当時から今まで漫画家への道が閉ざされなかったことは大きいですね。
――ほかにはどのような漫画を描いていますか？
広告漫画やビジネス書籍の挿絵や漫画を依頼いただき、制作しています。SNSでは、おもに育児漫画やエッセイ漫画を描いてます。祖父母が被爆者なので、長崎原爆の日に「原爆について」の投稿を行うこともあります。最近は、自身のアトピー性皮膚炎の体験を元に描いた創作漫画『エセ科学で育ちました。』を個人的に制作しています。
取材協力：南波くわしく(@kwsk28)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【漫画】『怒り新党と私』を読む
■「アンタがなれるわけないじゃん！」人の夢を他人が全否定するのなんで？
南波くわしくさんが描く『怒り新党と私』は、相手は何気なく言ったことでもずっとしこりになってしまった出来事。高校生の南波さんが、「子どものころ漫画家になりたかった」と話すとクラスメイトに「は？何言ってんの？アンタがなれるわけないじゃん！ああいうのは天才だけがなれるんだよ」と、全否定された。
「なれない代名詞の芸能人やスポーツ選手もたくさんいるし、漫画家を職業とする人もいるのに、なぜ頭ごなしに否定されなければいけないのか？」と、とても腹が立った。その後も怒りが収まらず、テレビ番組に投稿すると、放送日に南波さんの投稿が読まれた。タレントさんは夢を否定することをテーマに20分も話してくれ、「夢なんてさ、人に言わなくていいんだよ。黙ってなっちゃえばいいんだから！」という言葉にとても救われたという。同作には5.2万のいいねがつき、「盛り上がって話していたわりにサクッと不採用」「まさかのオチ」などのコメントがついた。
■あのときの言葉が支えになって、今も漫画を描いている
――「漫画家になれない」と夢を否定されたときはどのような気持ちでしたか？
とても腹が立ちましたね！当時は既に別の職業を目指してたので、小さいころの思い出として「漫画家になりたかった」という話をしたのに、「アンタがなれるわけないじゃん！」と何度も何度も全否定されたため、「昔のことなのになぜこんなに否定されないといけないの？」と怒りがどんどん湧いてきました。
――テレビ番組に投稿したときの経緯を教えてください。
夢を全否定された怒りが収まらず、勢いで投稿しました。否定されてから何日か経っても全く怒りが収まらず、ふと「そういえば怒りをぶつける番組があったな」と思い出して、PCに向かった気がします。投稿は番組Webサイトから行いました。
――番組で取り上げられ、コメントをもらったときの気持ちを教えてください。
瞬きも忘れるくらいテレビを見つめて、言葉一つひとつを噛み締めました。「うれしい」という言葉がチンケに聞こえるくらい、とてもあたたかく大切な時間になりました。
――南波さんはこうして今も漫画を描いていますが、「漫画家になりたかった」と話していた当時と気持ちの変化はありますか？
気持ちの変化で言うと、当時よりも「今の方が漫画家への気持ちは強い」です。高校生のときは既に別の目標があって違う職業を目指していたので、「漫画は趣味程度でできたらいいな〜」とゆるく考えていました。しかし、子どもが生まれて「今までの働き方だと厳しいな」と感じたとき、漫画家を専業にする選択肢を取れたのは『怒り新党』の番組に取り上げてもらったことが1つの要因だったと思います。「こうやって肯定してくれる大人がいるんだ」と安心できたし、当時から今まで漫画家への道が閉ざされなかったことは大きいですね。
――ほかにはどのような漫画を描いていますか？
広告漫画やビジネス書籍の挿絵や漫画を依頼いただき、制作しています。SNSでは、おもに育児漫画やエッセイ漫画を描いてます。祖父母が被爆者なので、長崎原爆の日に「原爆について」の投稿を行うこともあります。最近は、自身のアトピー性皮膚炎の体験を元に描いた創作漫画『エセ科学で育ちました。』を個人的に制作しています。
取材協力：南波くわしく(@kwsk28)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。