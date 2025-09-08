新作待ってたーーッ♡【UNIQLO：C】で狙いたい！「大本命トップス」

【UNIQLO：C（ユニクロ：シー）】から、「2025年 秋冬コレクション」が登場！ 今季も新作が続々発表されていて、これからの季節に活躍してくれそうなアイテムがずらり揃っています。今回はその中から、ワッフルニットのトップスやコットンシャツなど、さまざまなボトムスと合わせやすそうな「大本命トップス」をピックアップ。ぜひチェックして、秋ムード高まるスタイリングを楽しんでみて。

主役級のフード付きベスト

【ユニクロ】「ワッフルニットフーデッドベスト」\3,990（税込）

「レイヤリングにぴったりなフード付き」（公式サイトより）のワッフルニットベストは、トップスに一点投入するだけでもこなれ見えしそうな存在感が魅力。フードによってリラックス感がプラスされ、大人のカジュアルスタイルにぴったりの予感です。さまざまなボトムスと好相性のショート丈で、アウターほど重くないため秋口の体温調節にも重宝しそうです。

オフィスにも重宝しそうなワッフルカーディガン

【ユニクロ】「ワッフルニットクルーネックカーディガン」\4,990（税込）

こちらもワッフルニット素材のカーディガン。ポコポコとした立体感のある表面が優しい雰囲気でで、着心地も良さそうです。こちらも便利なショート丈。ポケットがアクセントになりきちんと感があるため、オフィススタイルにもマッチしそう。シャツやブラウスをインしたり、スカーフで彩りを添えたりして、秋の通勤コーデやお出かけシーンを楽しんで。

スタンドカラーが目を引くストライプシャツ

【ユニクロ】「コットンスタンドカラーシャツジャケット / ストライプ」\3,990（税込）

ストライプ柄が新鮮な、スタンドカラーが目を引くコットン100%のシャツジャケット。フラップ付きの大きな胸ポケットがアクセントになり、ほんのりラフさもプラスされています。洗練感はありながら気張りすぎない雰囲気が出せるため、サマ見えしそう。一枚でシャツとしてはもちろん、ボタンを外してバサッと羽織って軽アウターとして用いてもこなれ見えしそう。

ボリューム袖が大人可愛い雰囲気のコクーンシャツ

【ユニクロ】「コットンコクーンシャツ / ストライプ」\3,990（税込）

こちらもコットン100%のストライプシャツ。胸の位置での切り替えとボリューム袖によって、かっちりした印象のストライプシャツに柔らかい女性らしさをプラスしています。こちらもタックイン・タックアウトともにサマになりそうなショート丈。ダークカラーのボトムスを合わせると秋ムードを高めた着こなしができそうです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.H