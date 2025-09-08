Photo: 山田洋路

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

言わば「観葉植物より手の掛からない小さな海」、直径15cmのガラス球体「BIOSPHERE」でした。果たして、その軽やかさは本物か。1週間の飼育体験を通して確かめてみました。

5分で完了する海のセットアップ

Photo: 山田洋路

箱を開けると、手のひらをひと回り超える球体がひんやりと重みを伝えてきます。底面がフラットなので、デスクの上に置いてもピタリと安定。付属品は、プランクトン入りパウチ×２、専用の栄養剤、そして潔いほどシンプルな取説のみです。

Photo: 山田洋路

海水を流し込みシリコン栓を押し込んだ瞬間、目の前に「未反応の星図」が完成しました。光らせるには暗闇で1時間以上待つ必要があるらしい…。導火線に火を点け、夜を待つ感覚です。

沈黙の渦が、青白く息をする

Photo: 山田洋路

部屋を暗くして約60分後、そっと球体をひねる。すると液体の深部から、青白い粒子がスローモーションで舞い上がり、やがて渦を描きました。

熱も音もなく、光だけが循環する様子は、小さなビッグバンをスノードームに閉じ込めたよう。振る強さや角度で光跡が変わるので、1回の点灯が小さな実験にもなります。幼い頃、蛍を掌にのせたあの胸騒ぎが、部屋の片隅で再演される、そんな錯覚すら覚えました。

手はかからないけど気にかかる

Photo: 山田洋路

コンディションの差こそあれ、毎日のように光のショーを披露してくれた「BIOSPHERE」。一度の発光は数秒程度と、線香花火よりも儚いのですが、しばらく時間を置いてから揺らすと、健気なアンコール再演が待っています。

翌日水面に集合が見られれば元気な証拠。光合成しやすい明るい環境にそっと移してあげることが、飼い主にできる唯一のレスポンスです。

「手間いらず」を数値化すると…給餌（栄養剤）…週１回水替え…不要エアレーション…不要温度管理…生活温度（10〜27℃目安）

観葉植物の水やりを忘れる僕でも、このルーティンなら守れそうです。プランクトンの寿命は7〜10日と言われますが、環境が整えば分裂で数を保つため、実質「セルフ更新型」。

都市の余白に宿る、手のひらサイズの深海

Photo: 山田洋路

日中はガラスオブジェ、しかし夜になれば小宇宙。

デジタルデトックスの導線として、スマホを伏せ球体を揺らす数秒が、意外なほど穏やかな時間でした。

友人を招いて光を披露すると、「それ、生き物なの？」と必ず聞かれる。この新鮮な驚きこそが、都会生活で鈍りがちな「自然センサー」を呼び戻してくれるスイッチなのかもしれません。

我が家の夜にも小さな海を招きたいという方、より詳しい情報や開発背景を、以下よりご覧になれます。まずはその不思議な世界を、覗いてみるのはいかがでしょう。

光る海をお部屋に。自然の神秘を体感。発光するアクアリウムBIOSPHERE迫力版 9,000円 超早割、一般発売予定価格より20％OFF machi-yaで見る

＞光る海をお部屋に。自然の神秘を体感。発光するアクアリウムBIOSPHERE迫力版

Photo: 山田洋路

Source: machi-ya